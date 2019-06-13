Войти
13.06.2019
Известия.ru

Минобороны введет новые правила поставок по гособоронзаказу

343
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России вводит новые правила поставок по гособоронзаказу, они затронут контракты стоимостью более 59 млн рублей.

Компании, которые планируют принять участие в конкурсе или аукционе, на эту или более крупную сумму должны будут предоставить доказательство того, что у них есть опыт успешного исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Правительство подготовило поправки в постановление "Об установлении дополнительных требований к частникам закупки отдельных видов товаров, работ и услуг", текст которого есть в распоряжении газеты "Известия". В настоящий момент он находится на стадии межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы.

По мнению экспертов, нововведения обеспечат ритмичность оборонных поставок, однако могут снизить конкуренцию и повлиять на цены.

Полную версию материала читайте в свежем номере "Известий" от 13 июня

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.12.2018
Первая партия арктического ЗРК "Тор-М2ДТ" поступила в учебное подразделение ПВО
08.12.2016
Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу вертолетов Ка-52 в рамках ГОЗ - 2016
26.12.2013
"Вертолеты России": боевые Ка-52 "Аллигатор" могут пойти на экспорт
24.12.2013
«Калашников» определил приоритеты
08.02.2008
Новосибирское авиапредприятие поставит ВВС России в 2008 году несколько новейших бомбардировщиков Су-34
07.12.2006
ЕСТЬ ГОСЗАКАЗ В ПОРОХОВНИЦАХ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.06 07:23
  • 1
В России объяснили опасность планов США по Украине
  • 13.06 06:46
  • 18
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 13.06 05:48
  • 6
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 13.06 05:44
  • 94
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 13.06 04:08
  • 66
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 13.06 03:34
  • 1
Немцы назвали новую российскую ракету "оружием конца света"
  • 13.06 02:52
  • 11
Су-57 помешал Су-35
  • 13.06 02:38
  • 12
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 13.06 01:13
  • 2
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 13.06 00:27
  • 54
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 12.06 23:42
  • 10
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 12.06 22:55
  • 14
Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34
  • 12.06 20:29
  • 76
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 12.06 19:52
  • 29
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 12.06 19:04
  • 5
В сто раз мощнее ракетного