Пост закупки: к военным поставкам допустят лишь проверенные фирмы

Минобороны вводит новые правила поставок по гособоронзаказу: они затронут контракты стоимостью более 50 млн рублей. Теперь фирмы, желающие принять участие в конкурсе или аукционе на такую или более крупную сумму, должны будут доказать, что у них уже есть опыт успешного исполнения государственных и муниципальных контрактов. Нововведения, по мнению экспертов, обеспечат ритмичность оборонных поставок, однако могут снизить конкуренцию и потенциально повлиять на цены.

Минобороны вводит новые правила поставок по гособоронзаказу: они затронут контракты стоимостью более 50 млн рублей. Теперь фирмы, желающие принять участие в конкурсе или аукционе на такую или более крупную сумму, должны будут доказать, что у них уже есть опыт успешного исполнения государственных и муниципальных контрактов. Нововведения, по мнению экспертов, обеспечат ритмичность оборонных поставок, однако могут снизить конкуренцию и потенциально повлиять на цены.

В правительстве подготовлены поправки в постановление "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ и услуг…". Текст документа имеется в распоряжении "Известий" и находится на стадии межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы.

Претендентом на заказ, согласно поправкам, может стать лишь компания, без нарекания выполнившая все поставки в течение трех последних лет. При этом суммарная стоимость прежних контрактов должна составлять не менее трети от цены новых поставок.

Поправки нацелены на то, чтобы контракты по гособоронзаказу получали только надежные фирмы, подчеркивает учредитель ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

— При выполнении оборонзаказа фиксируется более десяти видов нарушений и хищений. В частности, взяв деньги на производство, фирмы часто обналичивали их и пропадали, — рассказал "Известиям" Олег Жердев. — Теперь же компании для участия в конкурсе должны будут доказать, что могут поставить товар вовремя.

В последние годы за госзакупками было налажено серьезное наблюдение. За них отвечает специальный департамент Минобороны, контролируют их ФСБ и Счетная палата, отметил Олег Жердев.

Дороже денег

Из-за ужесточения требований должно произойти снижение количества фирм, которые участвуют в конкурсах и аукционах, отметил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.

— Конечно, это может привести к некоторому повышению цен, — рассказал он "Известиям". — Но в данном случае ситуацию хорошо иллюстрирует пословица "Скупой платит дважды". За плохую продукцию придется дорого заплатить в военное время, и речь не о деньгах. Новые правила помогут решить и проблему теневых фирм-"призраков", которые, не имея своего производства, выигрывают конкурсы за счет демпинга, а потом ищут на рынке нужный товар подешевле или делают "серые" заказы на самих оборонных предприятиях.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что для фирмы, участвующей в конкурсе или аукционе, пункт о наличии успешного опыта исполнения государственных и муниципальных поставок "является абсолютным и не допускает двойственного толкования значения".

Минимальная сумма контрактов в 50 млн рублей, на которые распространяется инициатива, выбрана для избежания "искусственного ограничения на участие малого и среднего бизнеса" в госпоставках, говорится в документе.

Следствие не помогало

Новые правила должны исключить ситуации, когда крупная сумма государственных денег исчезает вместе с фирмой-однодневкой, а также ряд других криминальных схем, уверен военный эксперт Вадим Козюлин.

— Борьба с этим явлением правоохранительными методами была не очень эффективной, поэтому и было решено ужесточить правила. — сказал "Известиям" Вадим Козюлин. — Уверен, что это одна из многих мер, которые принимаются для соблюдения дисциплины в гособоронзаказе.

Нововведения затронут в том числе поставки вооружения, военной и специальной техники, военно-технического имущества. В частности, правила распространятся на закупки всего холодного оружия, миноукладчиков, катапульт, фонарей, узлов для самолетов, салютных и сигнальных орудий — например, сигнальных систем для охраны объектов и госграницы, — а также курантов, колоколов и противотуманных гонгов. В 2016–2017 годах доля оборонных контрактов на сумму от 50 млн рублей составила 53% от общего количества.

Правовые нормы в сфере исполнения гособоронзаказа ужесточаются не в первый раз. В 2013 году были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения контракта по оборонзаказу введены штрафы: для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн. Также за нарушение требований к оборонной продукции увеличился срок давности привлечения к административной ответственности: с трех месяцев до трех лет.