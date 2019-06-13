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13.06.2019
Интерфакс-АВН

Военнослужащие НАТО отработали навыки морского десанта в Эстонии в рамках масштабных учений Baltops 2019

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Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook

Таллин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие пяти стран НАТО в среду высадились на побережье эстонского острова Сааремаа в рамках масштабных учений Североатлантического альянса Baltops 2019, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Была осуществлена высадка, подразделения (...) Вооруженных Сил пяти стран НАТО высадились в Тагалахе. То, что происходит на Сааремаа, на самом деле является небольшой частью учений Baltops в Балтийском море. Поскольку это морская среда, то как угроза, так и помощь могут прийти со стороны моря", - сказал командующий ВМС Эстонии, капитан Юри Саска.

В отработке навыков морского десанта на Сааремаа принимали участие военнослужащие Эстонии, США, Польши, Испании и Румынии.

В учениях были задействованы десантный корабль ВМС США Fort McHenry и польский ORP Gniezno. Их поддерживали штабной корабль Сил обороны Эстонии Wambola и патрульный корабль пограничного департамента Valve.

Масштабные военно-морские учения НАТО в акватории Балтийского моря Baltops 2019 начались 9 июня, завершатся они 21 июня. Маневры проходят под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США.

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