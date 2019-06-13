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13.06.2019
Интерфакс-АВН

США в этом году предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи, в том числе военной - советник посольства

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Украино-американские учения Fearless Guardian - 2015
Украино-американские учения Fearless Guardian - 2015.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 12 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte) в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.

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Страны
США
Украина
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