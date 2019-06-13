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13.06.2019
ТАСС

В соревнованиях "Открытая вода - 2019" задействуют рекордное количество военных и техники

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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016.
Источник изображения: АО «Галичский автокрановый завод»

Всеармейский этап соревнований профессионального мастерства пройдет на водном полигоне Западного военного округа во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 12 июня. /ТАСС/. Рекордное число военных, вооружения и техники Западного военного округа (ЗВО) будет задействовано при проведении Всеармейских соревнований военных понтонеров "Открытая вода - 2019", которые пройдут с 26 июня по 9 июля во Владимирской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ЗВО.

"В 2014 году общее число участников и привлекаемых подразделений не превышало 500 военнослужащих. К 2019 году общее число выросло до 1,5 тыс. человек. Каждая команда выставляет на выполнение задач по переброске военной техники через водную преграду 110 человек. Таким образом единовременно на первом этапе соревнований выступает свыше 330 военных спортсменов и свыше 150 единиц вооружения и военной техники, что является рекордным для соревнований армейских Международных игр по масштабу и охвату", - уточнили в пресс-службе.

Всеармейский этап соревнований профессионального мастерства "Открытая вода - 2019", в котором примут участие восемь команд военных понтонеров от военных округов, флотов и воинских частей министерства обороны, пройдет на водном полигоне ЗВО с 26 июня по 9 июля во Владимирской области.

Особенностью проведения соревнований военных понтонеров в этом году станет выполнение задач по переброске танкового батальона Т-72Б3 через 500-метровую водную преграду с помощью паромно-мостовых машин ПММ-2, соединенных вместе для переброски тяжелой бронетехники. Переброска танков будет осуществляться в условиях одновременного ремонта речного звена на воде на скорости течения реки до 4 м/с. Расчеты плавучих транспортеров противотанковых средств будут доставлять личный состав артиллерийских батарей 120-мм минометов "Сани" вместе с вооружением и боеприпасами для форсирования реки и ведения заградительного минометного огня.

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