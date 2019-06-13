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13.06.2019
Известия.ru

СМИ сообщили о планах США отправить в Польшу тысячу военнослужащих

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны США/defense.gov

Соединенные Штаты отправят тысячу военнослужащих в Польшу, тем самым увеличив свое присутствие до 5 тыс. военных в этой стране. Об этом со ссылкой на чиновника в Пентагоне сообщило в среду, 12 июня, издание Defense One.

Дополнительный контингент будет иметь материально-технические обязанности, а не боевые. О решении отправить воинский контингент объявит президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, уточняет "Газета.ру".

Представитель Пентагона обратил внимание, что увеличение американского военного контингента в Польше не нарушит акт 1997 года о взаимных отношениях и сотрудничестве НАТО и России, которым запрещено постоянное нахождение войск стран НАТО в бывших странах Варшавского договора.

Правительство Польши настаивало на увеличении численности войск США с сентября 2018 года.

В Москве неоднократно отмечали, что размещение американских ракет и военных вблизи российских границ приводит к росту напряженности в регионе.

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Страны
Польша
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США
Персоны
Трамп Дональд
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