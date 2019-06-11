Пилот F-35 налетался в виртуальном пространстве и "утратил ориентацию"
Источник изображения: vpk-news.ru
Наиболее вероятно, что японский истребитель F-35, рухнувший в Тихий океан, потерпел крушение вследствие того, что летчик "утратил ориентацию в пространстве", - сообщили официальные лица ВВС.
В апреле самолет исчез с экранов радаров во время тренировочного полета.
Обнаружены обломки судна и останки 41-летнего пилота. Официальные лица сообщили, что полеты F-35, которые были прекращены после инцидента, возобновятся после дополнительной подготовки.
Это было первое крушение истребителя F-35А, сообщают Силы Воздушной самообороны Японии.
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