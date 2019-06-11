Войти
11.06.2019
Военно-промышленный курьер

Пилот F-35 налетался в виртуальном пространстве и "утратил ориентацию"

354
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Наиболее вероятно, что японский истребитель F-35, рухнувший в Тихий океан, потерпел крушение вследствие того, что летчик "утратил ориентацию в пространстве", - сообщили официальные лица ВВС.

В апреле самолет исчез с экранов радаров во время тренировочного полета.

Обнаружены обломки судна и останки 41-летнего пилота. Официальные лица сообщили, что полеты F-35, которые были прекращены после инцидента, возобновятся после дополнительной подготовки.

Это было первое крушение истребителя F-35А, сообщают Силы Воздушной самообороны Японии.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Похожие новости
12.12.2018
Новый японский заказ на F-35 может иметь много эффектов
27.07.2017
Истребители F-35 налетали 100 000 часов
07.06.2017
Состоялась выкатка первого собранного в Японии истребителя F-35A
09.11.2016
Небо в алмазах
16.05.2016
Правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для ВВС страны истребителей F-35 «Лайтнинг-2»
14.04.2016
F135. Еще 66 двигателей для F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:34
  • 1
Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 23:39
  • 1
В NASA создали вертолет для демонстрации возможностей полета в атмосфере Марса