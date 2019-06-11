СВ Эквадора испытали РСЗО "Град" на шасси КамАЗ-43118

ЦАМТО, 10 июня. Командование Сухопутных войск Эквадора провело испытания опытного образца реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" на удлиненном шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6x6.

По информации Infodefensa.com, обновленная система прошла ходовые испытания и проверена на маневренность, осуществлены пуски реактивных боеприпасов. Как сообщил ресурс, разработка была выполнена в рамках оценки возможности замены применяемого в РСЗО БМ-21 шасси Урал-375Д на КамАЗ-43118, которое было предоставлено компанией Advancecorp S.A (официальный представитель российского ПАО "КамАЗ" в Эквадоре). Машина оснащена двигателем 6,7 Cummins TD E6 мощностью 226 кВт.

Впервые СВ Эквадора продемонстрировали опытный образец в декабре 2018 года. В ходе реализации проекта артиллерийская часть БМ-21 "Град", в состав которой входят 40 122-мм труб (направляющих), люлька, основание, подъемный, поворотный и уравновешивающий механизмы, погон и другое оборудование, была перенесены на шасси КамАЗ-43118 с колесной формулой 6x6. Отличием новой боевой машины является размещение между кабиной и артиллерийской частью стеллажей для дополнительных реактивных снарядов, а также установка небольших гидравлических опор в кормовой части для повышения устойчивости во время стрельбы. Увеличение возимого боекомплекта позволяет сократить время подготовки ко второму залпу.

Компания Vradimaremeel предоставила консультативные услуги в области интеграции артиллерийской части на новое шасси.

КамАЗ-43118 представляет собой грузовой автомобиль полной массой 21 т, предназначенный для перевозки войск и грузов, материального обеспечения войск, а также применения в качестве платформы для различных систем вооружения. На текущий момент не ясно, планируют ли СВ Эквадора продолжить проект замены шасси БМ-21 на КамАЗ. По имеющейся информации, на вооружении СВ Эквадора имеется 18 БМ-21 "Град" на шасси Урал-375Д и 6 РСЗО RM-70 на шасси Tatra T813 Kolos.

Ранее ЦАМТО сообщал о реализации СВ Перу проекта переноса артиллерийской части РСЗО "Град" на шасси высокой проходимости MAN.