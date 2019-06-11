Самолеты А-50 отследят воздушную обстановку над Черным морем на фоне учений НАТО

Учения альянса проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 проконтролируют воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы", - сказал он.