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11.06.2019
Военное обозрение

Камчатку усиливают эскадрильей вертолётов Ка-29

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Минобороны РФ приняло решение о развертывании на Камчатке дополнительной эскадрильи вертолетов Ка-29. Вертолеты войдут в состав 317-го отдельного смешанного авиаполка и будут базироваться на аэродроме Елизово. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Российское военное ведомство приняло принципиальное решение о развертывании на аэродроме "Елизово" дополнительной эскадрильи вертолетов Ка-29. Винтокрылые машины будут задействованы в обеспечении выходов в море стратегических подводных ракетоносцев, поиске и уничтожению вражеских субмарин у побережья и переброске подразделений морской пехоты. Эскадрилья войдет в состав 317-го смешанного авиаполка.

Как пояснили в Минобороны, вертолеты уже перебрасываются на Дальний Восток, некоторые машины уже участвуют в боевых дежурствах. Первые летно-тактические учения по применению Ка-29 для сопровождения атомных ракетоносцев в море были проведены еще в 2018 году.

Отмечается, что в эскадрилью войдут вертолеты, прошедшие модернизацию в 2014 году для применения с борта "Мистралей", которые строились во Франции для России.

Ранее сообщалось, что на аэродроме "Елизово" будет развернут авиационный полк перехватчиков МиГ-31. На полуострове и вокруг него планируется размещение бригад береговой обороны, вооруженных ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", в обновленных бригадах планируется создание трех-пяти дивизионов с "Бастионами" и одного-двух — с "Балами".

Фактически на Камчатке создается зона А2АD (anti-access and area denial) ограничение и воспрещение доступа и маневра согласно доктрине НАТО. То есть противник, если и сможет прорваться в такую зону, понесет неприемлемые для себя потери как в технике, так и в живой силе.

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