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11.06.2019
ЦАМТО

Гидрографы ВМФ России провели промеры глубин в акваториях проведения Главного военно-морского парада

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Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 10 июня. Управлением навигации и океанографии Минобороны РФ, Гидрографической службой ВМФ завершена работа по промеру глубин в местах проведения Главного Военно-Морского Парада, который состоится в День ВМФ в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Речь идет об акваториях Финского залива, Кроншадтского рейда, рейда на р.Нева. Об этом сделан соответствующий доклад Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Для работы по промеру глубин было привлечено свыше 5 гидрографических катеров различных классов, включая большие гидрографические катера, оснащенные современными эхолотами и гидрографическим оборудованием.

Результаты промера глубин буду нанесены на специальные планшеты, где отображаются навигационные особенности судоходства в акваториях проведения Главного военно-морского парада.

Наряду с этим, специалистами Управления навигации и океанографии Минобороны РФ организована работа по подготовке всей системы навигационных знаков и маяков, находящихся в местах проведения тренировок и репетиций, а также непосредственно проведения Главного Военно-Морского Парада. Осмотр, модернизация и, при необходимости, ремонт будет произведен на свыше 15 навигационных знаках и маяках в зоне проведения Главного Военно-Морского Парада.

Штурманскими службами флотов и кораблей-участников Парада будут использоваться также новые морские навигационные карты, входящие в "Атлас Финского залива" и "Атлас Балтийского моря", которые были подготовлены военными гидрографами и картографами в период с 2016 по 2019 год.

Работа по подготовке системы навигационно-гидрографического обеспечения Главного Военно-Морского Парада находится на постоянном контроле Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
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