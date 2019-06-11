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11.06.2019
Российская газета

Названа причина гибели истребителя F-35 у Японии

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Источник изображения: rg.ru

Причиной катастрофы истребителя пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Японии стала потеря его пилотом ориентации в пространстве.

- Комиссия по расследованию авиакатастрофы пришла к выводу, что самолет упал в море не из-за технической неисправности, а вследствие потери пилотом ориентации, - сообщил министр обороны Японии Такеши Ивая, его слова приводит агентство Kyodo.

Глава военного ведомства заявил, что планы Японии по закупке 105 истребителей F-35 за 11,2 миллиарда долларов не будут пересмотрены из-за катастрофы.

- Министерство предпринимает все меры, чтобы подобные происшествия не повторились. 12 оставшихся на авиабазе Мисава истребителей F-35 тщательно проверены, пилоты пройдут дополнительное обучение, чтобы избежать дезориентации в полете, - рассказал Ивая.

Напомним, F-35A под управлением 41-летнего майора Акиноми Хосоми пропал с радаров 9 апреля около 19.25 по местному времени. Япония прекратила поиски самолета после того, как у острова Хонсю были найдены крыло и фрагменты двигателя истребителя, они сильно повреждены. Ранее был найден бортовой самописец F-35, но без носителя информации. 7 июня Минобороны Японии официально подтвердило смерть Акиноми Хосоми - фрагменты его тела и снаряжения были найдены в ходе поисков.

По имеющимся данным, F-35 вошел в воду на скорости около 1100 километров в час, пилот не предпринял попытки катапультироваться. В ходе расследования выдвигалась версия, что пилот истребителя мог потерять управления из-за кислородного голодания, но японские военные опровергли это предположение


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Проекты
Истребитель 5 поколения
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