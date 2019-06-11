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11.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"

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Пуск крылатой ракеты
Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Размещенный в Крыму береговой ракетный комплекс "Утес" шахтного базирования способен противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря и "сигнализирует о решимости Москвы удержать" полуостров, пишет американский журнал The National Interest.

Издание напоминает, что БРК базировался на полуострове еще в советское время. После распада Советского Союза системы были переданы ВМС Украины, однако не эксплуатировались и пришли в полный упадок. Боеготовность "Утеса" была "успешно и вовремя" восстановлена в 2016 году.

Автор статьи Майкл Пек отмечает, что противокорабельные ракеты П-35 с турбореактивным двигателем превращают БРК в настоящего "убийцу кораблей", передает РИА "Новости".

В публикации говорится, что "Утес", как сообщалось ранее, могут перевооружить новыми снарядами.

Для страны с большой протяженностью морских границ усиление береговой обороны является экономически более выгодным решением, нежели строительство огромного флота, пишет National Interest.

БРК "Утес" разработан НПО машиностроения в Реутове. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК "Бал" и "Бастион".


Ольга Никитина

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Бастион
Компании
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1 комментарий
№1
11.06.2019 10:34
береговые ракетные комплексы могут дополнять собой флот но не заменят его никогда
0
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