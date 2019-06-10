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10.06.2019
Известия.ru

СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Американские компании Raytheon и United Technologies (UTC), работающие в сфере военно-промышленного комплекса, ведут переговоры о возможности слияния. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в субботу, 8 июня.

По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни. Совокупная капитализация Raytheon и United Technologies может достигнуть порядка $166 млрд, а годовой доход — $70 млрд.

Руководителем новой фирмы станет Грег Хейс, занимающий должность председателя совета директоров и генерального директора UTC. Глава Raytheon Томас Кеннеди, предположительно, возглавит совет директоров компании.

UTC занимается разработкой турбореактивных двигателей для военных и гражданских самолетов, лифтов, эскалаторов и климатических систем. Raytheon специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов Patriot, оборудовании для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, а также ракет AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk.

Raytheon — 89-я по капитализации публичная компания США в рейтинге Forbes. Она входит в большую тройку поставщиков и производителей вооружения армии США наряду с Boeing и Lockheed Martin.

Ранее, 6 июня, военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания электромагнитной пушки, скорость выпущенного снаряда которой превысила 2041 м/c.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
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