Войти
10.06.2019
Lenta.ru

Стало известно о возможном появлении гигантской оборонной корпорации в США

584
0
0
Raytheon
Raytheon.
Источник изображения: Brendan McDermid / Reuters

Американские компании United Technologies и Raytheon могут объединиться. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В случае слияния новая компания станет вторым по величине предприятием аэрокосмической и оборонной отрасли в мире по объемам продаж. Предполагаемый доход объединенной корпорации может достигать более 70 миллиардов долларов в год, а ее стоимость — до 166 миллиардов долларов.

Отмечается, что на данный момент подробности возможной сделки неизвестны, однако о ней может быть объявлено в ближайшие дни.

Компания Raytheon является одним из трех крупнейших изготовителей вооружения и военной техники для армии США. В частности, она производит зенитно-ракетные комплексы Patriot, оборудование для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракеты AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk.

Корпорация United Technologies — одна из крупнейших финансово-промышленных групп США. В ее состав входят производитель турбореактивных двигателей для военных самолетов и гражданских лайнеров Pratt & Whitney, крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов Otis, один из лидеров по производству климатических систем Carrier Corporation.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
В-1В Lancer
Компании
Pratt&Whitney
Raytheon
Похожие новости
10.06.2019
СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США
11.09.2017
Триллион на триаду
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.10.2015
В61 – бомба 11 президентов
27.09.2012
Бомбардировщики B-2 получили новые радары
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.06 16:26
  • 5
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 10.06 16:15
  • 82
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 10.06 16:14
  • 69
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.06 16:05
  • 1
Зона-51. Самая загадочная база в мире / Факты о которых вы могли не знать (видео)
  • 10.06 15:49
  • 47
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 10.06 15:27
  • 4
Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada
  • 10.06 15:25
  • 40
США получили контроль за алюминиевой промышленностью России - Сечин
  • 10.06 15:14
  • 68
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 10.06 15:06
  • 3
Террористы используют презервативы против ВКС России
  • 10.06 14:46
  • 1
НАТО предупредили об изменении баланса сил из-за С-400 у Турции
  • 10.06 14:42
  • 27
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 10.06 14:32
  • 3
Украина арестовала пять "Русланов" российской авиакомпании
  • 10.06 14:31
  • 2
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
  • 10.06 14:30
  • 1
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 10.06 14:11
  • 2
Небесные гусары: на чем летала первая реактивная пилотажная группа СССР