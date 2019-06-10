Самолет-пуля готовится к первому полету
Источник изображения: vpk-news.ru
Самолет Celera 500L, который имеет форму пули и разработками которого уже около 10 лет секретно занимается американская компания Otto Aviation, заметили в аэропорту Южной Калифорнии в США. Об этом сообщил портал The War Zone.
По информации издания, испытания усовершенствованной модели самолета уже были проведены, а сейчас идет подготовка Celera 500L к первому полету. При этом назначение разработки неизвестно, но портал считает, что это изменит рынок коммерческих авиаперевозок.
Самолетом будет управлять один летчик, при этом он сможет взлетать с любого аэродрома. Celera 500L сможет развивать скорость свыше 800 км/ч, а расход топлива составит примерно 4 л на 50 - 70 км.
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