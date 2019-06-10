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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов заявил о сохранении спроса на SSJ-100 на российском и зарубежном рынках

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SSJ-100_001
SSJ-100.

Он подчеркнул, что проект по "Суперджету" должен продолжаться, подвергать его сомнению "нет никаких причин"

Санкт-Петербург. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок продолжает проявлять интерес к самолету "Sukhoi Superjet-100", проект необходимо развивать дальше, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Накал страстей после катастрофы (5 мая в "Шереметьево") спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин по "Суперджету". Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он заявил об отсутствии оснований для прекращения дальнейшего производства SSJ-100.

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) должна будет работать над программой снижения себестоимости производства самолёта путем реализации программы импортозамещения, которая сегодня скоординирована с самолетом МС-21 и решения, которые разработаны для него, будут перениматься", - сказал вице-премьер. Он заявил о необходимости совершенствования системы послепродажного обслуживания.

"Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания и, насколько я знаю, сегодня генеральный директор гражданского подразделения ОАК занимается очень плотно этим вопросом", - сказал Борисов.

Он отметил, что при подготовке выхода на рынок самолёта МС-21 сервисные центры будут одинаковые для SSJ-100 и МС-21. В настоящее время разрабатывается программа обеспечения их запчастями, прорабатываются вопросы логистика и способы доставки запчастей.

"Будут созданы автоматизированные склады, чтобы нам резко сократить время на восстановление летной годности самолёта", - сказал вице-премьер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
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