Минобороны Болгарии завершает оценку предложений на поставку патрульных кораблей

ЦАМТО, 7 июня. Министерство обороны Болгарии 29 мая вскрыло конверты с ценовыми предложениями участников тендера на поставку двух модульных патрульных кораблей, предназначенных для ВМС страны.

По информации министерства, на победу в конкурсе претендуют три компании: Fincantieri (Италия), Lurssen Werft GmbH (Германия) и национальная MTG Dolphin.

Закупаемые корабли предназначены для выполнения задач патрулирования и поисково-спасательных операций, противолодочной и противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны. Новые корабли должны заменить два устаревших патрульных корабля проекта 1241.2 "Молния-2" и фрегат проекта 1159.

Как сообщал ЦАМТО, проект поставки ВМС Болгарии новых патрульных кораблей реализуется с 2004 года. Одержавшая победу в возобновленном в 2016 году тендере на поставку двух многоцелевых модульных патрульных кораблей частная болгарская судостроительная компания MTG Dolphin 20 декабря 2017 года уведомила МО Болгарии, что отказывается от подписания контракта. Основной причиной отказа от участия в проекте стало снижение стоимости покупки. Первоначально выделенных из бюджета на реализацию проекта 820 млн. левов было достаточно, однако в связи с введенными 1 января 2017 года изменениями в налоговое законодательство, закупки вооружений стали облагаться НДС (20%). Это сократило бюджет на 164 млн. левов (96 млн. долл.) и привело к отказу от участия в нем большинства претендентов.

В июле 2018 года Народное собрание Болгарии одобрило реализацию обновленной программы "Приобретение многофункционального модульного патрульного корабля для военно-морских сил". Бюджет покупки составил 984 млн. левов (472 млн. долл.). Оплата будет производиться в 2025 и 2026 гг. Министерство обороны Болгарии возобновило тендер осенью 2018 года. В ноябре запросы о предложениях в рамках нового тендера были направлены Damen (Нидерланды), Fincantieri (Италия), Lurssen (Германия), MTG Dolphin (Болгария), Naval Group (Франция), Navantia (Испания) и ThyssenKrupp (Германия). К назначенному на 16 апреля 2019 года сроку заявки подали три компании, а 22 апреля к работе приступила межведомственная комиссия по оценке предложений, в состав которой входят представители командования ВМС, Министерства обороны, Министерства финансов, Министерства иностранных дел и Министерства экономики. Комиссию возглавляет заместитель министра обороны Анатолий Величков. Основными критериями оценки являются "боевые возможности", "стоимость", "производственная кооперация", "комплексная логистическая поддержка".

Работа комиссии завершится подготовкой отчета с оценкой наилучшего и наиболее выгодного предложения. Документ должен быть передан на рассмотрение правительства до 12 июня 2019 года.

Проект предусматривает приобретение кораблей, комплекта запчастей, обучение экипажей, комплексную логистическую поддержку и организацию производственной кооперации.

Предполагается, что в состав комплекта вооружения патрульных кораблей войдут 76-мм АУ, ЗАК, корабельные ЗУР и легкие торпеды. Корабли должны обеспечивать возможность приема и размещения на борту вертолета AS-565MB "Пантер" ВМС Болгарии.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов 17 мая заявил, что контракт с победителем планируется подписать к концу года. Первый корабль должен быть поставлен к концу 2023 года, второй – к концу 2024 года.