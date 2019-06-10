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10.06.2019
Известия.ru

Эксперт счел политическим хулиганством США инцидент с "Адмиралом Виноградовым"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев назвал хулиганством поведение американских морских военных, чей корабль Chancellorsvill заставил свернуть с траектории российский корабль "Адмирал Виноградов".

Ранее в пятницу, 7 июня, ракетный крейсер США Chancellorsvill пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море в 50 м перед его носом. Это едва не привел к столкновению. Экипажу российского судна удалось избежать аварии благодаря экстренному маневрированию. Командованию ракетного крейсера заявили протест, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Ситуации, когда военные одной страны пытаются заставить свернуть с курса военных другого государства, происходят время от времени и на флоте, и в воздухе, рассказал Дмитрий Корнев.

"Здесь что-то сродни хулиганству, браваде морской. Но между кораблями такого класса это большая редкость", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в целом такие инциденты могут произойти по нескольким причинам. У американского корабля могли возникнуть технически неполадки, вследствие чего ему пришлось резко свернуть. Однако эксперт склоняется к тому, что в этом случае проблема была не техническая, а стала результатом некорректного действия капитана американского корабля. Возможно, это была политическая установка американского руководства проявить жесткость на море, добавил Корнев.

"Процентов 50, я думаю, — это продолжение политики. Вспомним противостояние Китая с Вьетнамом. Такого рода действия имели место и со стороны Вьетнама, и со стороны Китая. Там, правда, корабли классом попроще", — заключил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia.

5 июня США пожаловались на "небезопасный" перехват своего самолета российским Су-35. По их словам, за 175 минут российский Су-35 трижды выполнял перехват самолета США. При этом одну из встреч сочли небезопасной, так как перехват якобы осуществлялся на высокой скорости и создал риск для членов экипажа.

Минобороны России опровергло данные сообщения. По данным ведомства, российский истребитель находился на безопасном расстоянии.

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