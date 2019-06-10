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10.06.2019
Интерфакс-АВН

Группа УВЗ в 2018г увеличила чистую прибыль по МСФО в 8 раз

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Уралвагонзавод &#8203;в Нижнем Тагиле
Уралвагонзавод ​в Нижнем Тагиле.
Источник изображения: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС

Екатеринбург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Группа АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в 2018 году увеличила выручку по МСФО на 6,8%, до 135,5 млрд рублей, говорится в годовой консолидированной финансовой отчетности АО.

Себестоимость произведенной продукции увеличилась на 7,6%, до 99,23 млрд рублей, а валовая прибыль - на 4,7%, до 39,27 млрд рублей.

Данные о чистой прибыли в финансовой отчетности не раскрываются. Между тем, в пресс-службе УВЗ "Интерфаксу" сообщили, что по итогам 2018 года чистая прибыль корпорации по МСФО увеличилась в 8 раз и стала рекордной за всё время существования корпорации.

"В 2018 году АО "НПК "Уралвагонзавод" практически по всем показателям деятельности демонстрировало уверенный рост. Это стало результатом двухлетней целенаправленной работы по структурированию бизнеса, оптимизации по всем направлениям, в том числе и затрат, снижению долговой нагрузки и стоимости заимствований", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что достичь хорошего результата корпорации позволила успешная деятельность как на рынке гражданской продукции, так и по линии ВТС.

"Строго в соответствии с графиками шло исполнение государственных оборонных заказов и обязательств в области военно-технического сотрудничества. Работа велась по нескольким направлениям - от обеспечения ритмичного производства до защиты интересов компании и вывода на рынок новых изделий", - сообщил представитель УВЗ.

Доля выпуска гражданской продукции на предприятиях группы увеличилась по итогам 2018 года до 38%.

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