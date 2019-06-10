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10.06.2019
Военное обозрение

В Пентагоне боятся, что Россия сама установит границы арктического шельфа

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Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике, если ее не устроит решение, принятое международным обществом. Об этом говорится в новой арктической стратегии Пентагона.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно опубликованной стратегии, в Вашингтоне опасаются, что Россия, не удовлетворенная вынесенным международным решением, самостоятельно установит границы своего континентального шельфа в Арктике и применит военную силу для защиты своих интересов, хотя "раньше она в большинстве случаев следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа". Кроме того, Россия может превратить Арктику в плацдарм для военного нападения на Соединенные Штаты.

Арктика - это стратегическая территория, поскольку она является потенциальным вектором для проведения атаки на американскую территорию. Китай и Россия занимаются деятельностью и развертыванием возможностей в Арктике, которые могут представлять риски для территории США

- говорится в документе.

Также в Пентагоне опасаются, что складывающаяся ситуация в Арктике прямо или косвенно ограничит возможности США по переброске своих сил и будет негативно влиять на стратегические задачи США в противостоянии с Россией и Китаем. В Минобороны США призывают "защитить свои интересы в Арктике, укрепить отношения с союзниками и активно проводить в данном регионе военные учения".

Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км еще в 2015 году. Рассмотрение этого вопроса может пройти в августе 2019, а может затянуться еще на пару-тройку лет.

В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

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