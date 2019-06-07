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07.06.2019
Интерфакс-АВН

РФ готова к открытой дискуссии по стратегической стабильности - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы стратегической стабильности в мире должны обсуждаться в ходе открытой дискуссии и Россия к этому готова.

"Я глубоко убежден, что это должно быть предметом открытой, абсолютно транспарентной профессиональной дискуссии и мировая общественность должна быть участником процесса настолько, насколько это возможно в вопросах подобного рода", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями информагентств.

По его словам, "во всяком случае, люди имеют право знать о том, что происходит в этой сфере".

"Еще раз хочу повторить - мы к этому готовы. Мы уверены в своей безопасности. Но озабоченность в полном демонтаже всего механизма в сфере контроля над стратегическими вооружениями и в сфере нераспространения, конечно, существует", - сказал Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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