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06.06.2019
ТАСС

В Комсомольске-на-Амуре 1 июля заложат малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля"

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Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые ис
Второй малый ракетный корабль "Советск" (заводской номер 252, корабль сохраняет на борту прежнее название "Тайфун") проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла", выводится по Неве на заводские ходовые испытания, которые будут проходить на Ладожском озере. 20.05.2019.
Источник изображения: RussianArms / fleetphoto.ru

Корабли оснастят ударным ракетным комплексом "Калибр-НК"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 "Каракурт" для Тихоокеанского флота будут заложены 1 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Церемония закладки двух МРК пройдет на Амурском судостроительном заводе (расположен в Комсомольске-на-Амуре, входит в ОСК - прим. ТАСС) 1 июля", - сказали в пресс-службе.

Эти МРК получат имена "Ржев" и "Удомля".

Корабли проекта 22800 также строятся на мощностях Ленинградского судостроительного завода "Пелла". К настоящему времени Балтийскому флоту передан первый из них - "Мытищи". Еще десять находятся в разных стадиях строительства.

МРК проекта 22800 разработаны в ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК). "Каракурты" вооружены, в частности, модернизированной артустановкой калибра 76,2 мм АК-176МА, ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Водоизмещение кораблей - 800 т, скорость - 30 узлов, автономность - 15 суток.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-176
Компании
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ОСК
Пелла ОАО
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
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ТОФ
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