Разработчик "Лотоса" назвал сроки выпуска первых машин

Первую опытную партию самоходных артиллерийских орудий (САО) "Лотос" могут выпустить в 2020 году после успешных госиспытаний, сообщил заместитель главного конструктора "Лотоса" Дмитрий Мелихов.

"Надо понимать, что пока государственные испытания не пройдут, не будет речи о серийном изготовлении, полномасштабном. По поводу пробной партии вопрос может подняться. Пробная партия может быть выпущена (в 2020 году)", – ответил Мелихов на вопрос о серийном производстве "Лотоса" ТАСС.

Главный конструктор проекта Вениамин Счастливцев отметил, что САО готовится к предварительным испытаниям.

"Мы прошли сборочную стадию, машина впервые выехала из ангара, дальше будет отладка всех систем, готовимся к предварительным испытаниям", – уточнил он.

Он также отметил, что боекомплект "Лотоса" по сравнению с предшественником "Ноной" вырос вдвое.

В пресс-службе Ростеха сообщили, что широкой общественности представят "Лотос" на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Лотос" – это развитие и замена проекта "Зауралец", который предполагал создание нового самоходного орудия для ВДВ. Основным орудием САО станет 120-миллиметровая пушка, у нее будет серьезно модернизирован выстрел.

Параллельно с "Лотосом" идет разработка новой машины управления артиллерией "Завет-Д". Обе машины можно будет транспортировать с помощью самолетов военно-транспортной авиации и десантировать с помощью парашютов.

Ранее в среду "Лотос" показали в действии. Первые изображения САО были опубликованы в январе 2019 года.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Алексей Дегтярев