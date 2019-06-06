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06.06.2019
Военное обозрение

Первый российский "Мистраль" поступит на вооружение в середине 2020-х

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Первый российский универсальный корабль-док типа вертолетоносцев "Мистраль" поступит на вооружение российского флота в середине 2020-х годов, проектирование начнется в 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Источник изображения: topwar.ru

По словам собеседника агенства, в следующем году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям", которые строились Францией для России. По предварительным планам будет заказано два корабля, первый из которых передадут ВМФ РФ ориентировочно в 2025 году.

Для строительства УДК будет выбран лучший проект из предложенных российскими проектно-конструкторскими бюро. Конечный облик корабля пока не определен, но предполагается, что каждый такой корабль-док будет способен нести 12-16 вертолетов. При этом уточняется, что предлагаемые к строительству вертолетоносцы не будут являться экспедиционными кораблями, о планах создания которых ранее заявлял глава ОСК Алексей Рахманов.

Это будут не экспедиционные корабли, это будет самостоятельный проект

- заявил собеседник агенства.

Ранее сообщалось, что в ходе дискуссии о необходимости строительства для ВМФ РФ отечественных вертолетоносцев поступило предложения строить вместо них универсальные десантные корабли, способные нести вертолеты. Вторым вариантом предлагалось строительство экспедиционных кораблей.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
06.06.2019 01:54
Во как!
В 20-м начнут проектировать а в 25-м уже сдадут!

Какие молодцы эти... "информированные" источники!
-1
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