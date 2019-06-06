Первый российский "Мистраль" поступит на вооружение в середине 2020-х

Первый российский универсальный корабль-док типа вертолетоносцев "Мистраль" поступит на вооружение российского флота в середине 2020-х годов, проектирование начнется в 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агенства, в следующем году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям", которые строились Францией для России. По предварительным планам будет заказано два корабля, первый из которых передадут ВМФ РФ ориентировочно в 2025 году.

Для строительства УДК будет выбран лучший проект из предложенных российскими проектно-конструкторскими бюро. Конечный облик корабля пока не определен, но предполагается, что каждый такой корабль-док будет способен нести 12-16 вертолетов. При этом уточняется, что предлагаемые к строительству вертолетоносцы не будут являться экспедиционными кораблями, о планах создания которых ранее заявлял глава ОСК Алексей Рахманов.

Это будут не экспедиционные корабли, это будет самостоятельный проект

- заявил собеседник агенства.

Ранее сообщалось, что в ходе дискуссии о необходимости строительства для ВМФ РФ отечественных вертолетоносцев поступило предложения строить вместо них универсальные десантные корабли, способные нести вертолеты. Вторым вариантом предлагалось строительство экспедиционных кораблей.