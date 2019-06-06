6-я армия получит автоматизированную систему управления войсками

Российские Вооруженные силы продолжают интеграцию новейших технологий. Штаб 6-й армии, расположенный в Санкт-Петербурге, в самое ближайшее время должен получить автоматизированную систему управления войсками.

Источник изображения: topwar.ru

В Санкт-Петербурге, в штабе 6-й общевойсковой армии, начался монтаж уникальной автоматизированной системы управления войсками (АСУВ). Информацию об этом в среду опубликовало издание "Известия", ссылаясь на министерство обороны Российской Федерации.

Отдельные компоненты системы были апробированы в ходе проведения нескольких учений. Работы по ее интеграции должны завершиться до конца года.

- отмечается в материале.

Система будет интегрирована во все армии

В перспективе АСУВ должна появиться во всех общевойсковых армиях. Ее первичная проверка уже состоялась в 1-й гвардейской танковой армии. Новая система создана на базе АСУВ "Акация-М". В прошлом году на ее закупку военное ведомство потратило более 21 миллиарда рублей.

Источник изображения: topwar.ru

Основная задача системы – обеспечение обмена данными между командными пунктами и штабами. Также в АСУВ входят средства разведки, включая БПЛА и спутники.

Все это позволяет получать и анализировать данные в режиме реального времени

- сообщают "Известия".

[b]АСУВ позволит армии вести сетецентрическую войну

Задача АСУВ – собирать информацию как о действиях противника, так и о различных типах обстановки в районе дислокации армии. Все это дополняется данными о техническом состоянии и обеспечении войск, морально-психологическом состоянии личного состава, и многом другом.

Данные как из Национального центра обороны, так и из других штабов, будет поступать руководству армии по высокоскоростным закрытым каналам. Благодаря этому возможно оперативное управление разными видами войск.

Издание утверждает, что благодаря новой системе можно в два и более раз сократить цикл боевого управления подразделениями. Сетецентрическая система управления дает большую оперативную гибкость, а автоматизация ускоряет время реагирования на ситуацию. Вся информация в режиме реального времени выводятся на электронную карту, а все средства обмена информацией, встроенные в единый контур, дают возможность оперативно вносить изменения в документы, распоряжения и приказы.

СПРАВКА

На данный момент ВС Российской федерации включают в себя 12 армий. В состав общевойсковой армии, как правило, входит до четырех различных типов соединений: ракетно-артиллерийские, а также мотострелковые и танковые бригады или дивизии, инженерно-саперные полки, группы обеспечения противовоздушной обороны, а также иные воинские части.