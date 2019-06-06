ЦАМТО, 5 июня. В летнем периоде обучения продолжится оснащение ВМФ новыми образцами вооружения и техники, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов на расширенном заседании Военного совета Военно-морского флота России, пишет "Красная звезда".

Ниже приведен фрагмент выступления Н.Евменова на заседании, касающийся вопроса оснащения флота новыми образцами вооружения и техники в летнем периоде обучения.

Как заявил Н.Евменов, среди приоритетов – завершение испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", фрегата "Адмирал флота Касатонов", корвета "Гремящий", заводских испытаний серийно строящихся малых ракетных кораблей и кораблей противоминной обороны.

Главное командование ВМФ продолжит тесно взаимодействовать с предприятиями ОПК в рамках развернутого серийного строительства кораблей крупного водоизмещения, модернизации больших противолодочных кораблей проекта 1155, ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Уже в июне состоится подъем флага и прием в состав ВМФ патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" и спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" проекта 21631, построенных Зеленодольским судостроительным заводом. В этом же месяце начнутся швартовные испытания корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов", а на июль запланирована закладка аналогичного корабля "Анатолий Шлемов" на Средне-Невском судостроительном заводе.

Отдельно главком ВМФ обратил внимание участников военного совета на необходимость держать в постоянном поле зрения подготовку экипажей строящихся кораблей и подводных лодок в учебных центрах ВМФ, – пишет газета "Красная звезда".