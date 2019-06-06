Появились спутниковые снимки объектов, атакованных в Сирии Израилем

Компания, специализирующаяся на спутниковых снимках поверхности и их анализе, опубликовала кадры, на которых зафиксированы результаты израильской атаки на сирийские объекты в ночь на 3 июня. Это третья по счету атака ВВС Израиля в пределах одной недели.

Источник изображения: topwar.ru

Оператор спутника наблюдения Eros-B, израильская фирма ImageSat International, известная своими публикациями спутниковых снимков объектов, атакованных ВВС Израиля на территории Сирии, опубликовала новую подборку фотографий, а также их анализ. В подборке представлены цели, по которым неизвестные самолеты (ВВС Израиля не комментируют эту атаку) нанесли удар в ночь на 3 июня (также датируется как поздно вечером 2 июня).

Согласно информации, опубликованной ImageSat International, атаке подвергся военный аэродром Т4, расположенный к востоку от города Хомс. Опубликованные снимки представляют собой сравнение кадров за 22 мая и 4 июня 2019 года.

Источник изображения: topwar.ru

Точечной бомбардировке подверглось сразу несколько объектов. По оценке ImageSat, одной из целей, вероятно, стал крупный БПЛА иранского производства либо иная современная система вооружений. Незадолго до атаки на аэродроме приземлялись иранские самолеты.

Удар был нанесен по иранским объектам

Согласно данным сирийского правительственного агентства SANA, в ночь на 3 июня израильские ВВС нанесли удар по военному аэропорту Т4 в провинции Хомс. Сирийцы подтвердили удар по военному складу и нескольким другим объектам на территории аэропорта. Среди жертв атаки – один погибший военнослужащий, еще двое получили ранения.

По информации сирийских источников всего по целям было выпущено 9 ракет, две из них перехватили системы ПВО. Последствием воздушного удара стал сильный пожар.

Мониторинговый центр Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), базирующийся в Лондоне, опубликовал информацию, согласно которой атака была проведена по военным базам и складам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

SOHR утверждает, что количество убитых достигало 5 человек, а также сообщил, что уничтожено "транспортное средство" и склад ракет.

Третий удар за неделю

Несмотря на то, что израильское правительство и пресс-служба ЦАХАЛ не комментируют данный налет, имеющаяся информация позволяет предположить, что он стал третьем по счету в течение недельного промежутка времени.

Еще 2 удара были нанесены 2 июня и 27 мая. 2 июня, в ответ на обстрел израильской территории, ВВС Армии Обороны Израиля нанесли удар по ряду объектов сирийской армии: двум артиллерийским батареям, наблюдательным и разведывательным постам, а также по системе ПВО С-75 "Десна". Тогда в налете погибли трое сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения.

27 мая сирийское ПВО обстреляло истребитель ЦАХАЛ, находившийся в воздушном пространстве Израиля. Ответным ударом по системе противовоздушной обороны, находившейся близ Кунейтры, был нанесен удар. Тогда Сирия отчиталась об одном убитом.