Турция должна сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35 - постпред США при НАТО

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитных ракетных систем С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - заявила Хатчинсон.

Постпред США добавила, что наличие у Турции одновременно и С-400, и F-35 неприемлемо.

Она еще раз подчеркнула, что если Турция все же решит приобрести С-400, то "утратит" истребители F-35, которые уже заказала.

По мнению постпреда США в НАТО, покупка Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить Североатлантический альянс.

"Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", - отметила она.

Хатчинсон подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации, однако союзники США не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, которая отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", - сказала она.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Турция должна в двухнедельный срок отказаться от закупок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему ПРО "Патриот" компании Raytheon или ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО", - отмечает СМИ.

По словам собеседников телеканала, данное предложение является окончательным и не предусматривает дополнительных отсрочек.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.