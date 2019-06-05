Войти
05.06.2019
ТАСС

Шойгу обсудит военное сотрудничество между странами СНГ на Совете глав Минобороны в Анапе

493
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

На повестке заседания - более 20 вопросов профильного взаимодействия в рамках Содружества

АНАПА /Краснодарский край/, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ", - сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

По ее словам, в частности, предстоит обсудить "перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности".

В заседании примут участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ, сообщила Марковская.

Она уточнила, что заседание пройдет на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса "Эра".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
15.10.2018
Военные стран СНГ определили направления развития совместных систем военного назначения
16.06.2016
Шойгу призвал страны СНГ к расширению военного сотрудничества из-за обстановки на границах
13.11.2014
Оборонные приоритеты Содружества
02.12.2013
Безопасность СНГ – это безопасность России
06.06.2013
Итоги 64-го заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019
  • 05.06 10:55
  • 1
В России детали для авиационных двигателей будут растить лазером