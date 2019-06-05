Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - На предприятии "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область), где 1 июня произошло несколько взрывов техногенного характера, еще в апреле были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, их следовало устранить к августу текущего года, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

На совещании у президента с членами правительства Зиничев отметил, что подобные ЧП на предприятии "Кристалл" уже имели место. "4 апреля на том же предприятии в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания", - подчеркнул министр.

В связи с этим, по словам Зиничева, в апреле органами прокуратуры была проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, и было выявлено 35 нарушений, предприятие получило предписание по их устранению.

"Срок устранения был установлен 28 августа текущего года", - сказал глава МЧС.

Он сообщил, что "в настоящее время проведение аварийно-восстановительных работ на "ГосНИИ Кристалл" находится на контроле МЧС".

Зиничев доложил, что от взрывов, произошедших 1 июня, было разрушено пять зданий и частично повреждены 54 строения. "Основные усилия пожарных были сосредоточены на том, чтобы не допустить повторную детонацию взрывчатых веществ. В зоне поражения из-под завалов были спасены два человека, в ближайшем населенном пункте было нарушено энергоснабжение 687 домов, где проживают 1870 человек", - сказал министр.

Всего, по его словам, были выбиты стекла в результате взрывов в 628 жилых домах и 87 социальных объектах, повреждений несущих конструкций не было выявлено.

"В результате ЧС пострадало 89 человек, из них 71 медпомощь оказана амбулаторно, 18 человек госпитализированы", - добавил Зиничев.