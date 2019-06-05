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05.06.2019
ЦАМТО

Делегация ВМС Индонезии посетила ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"

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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 4 июня. Делегация ВМС Индонезии, возглавляемая начальником управления образования штаба ВМС Индонезии контр-адмиралом Иваном Юливаном, посетила ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова".

Российскую сторону представляли заместитель начальника ВУНЦ ВМФ по учебной и научной работе контр-адмирал Александр Карпов и начальник Центра подготовки иностранных военнослужащих капитан 1 ранга Вячеслав Папуча.

В ходе визита сторонами обсуждались вопросы подготовки иностранных военных специалистов и сотрудничества в сфере военного образования. Индонезийские военнослужащие ознакомились со структурой ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", организацией учебного процесса и научной работы, а также особенностями обучения иностранных военнослужащих на базе Центра.

По результатам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере военного образования и обучению в ВУНЦ ВМФ военнослужащих военно-морских сил Индонезии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Индонезия
Ливан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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