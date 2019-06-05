Войти
05.06.2019
Военное обозрение

Продажа F-16 Болгарии одобрена Госдепом США

387
0
0

Госдепартамент США принял решение одобрить сделку с Болгарией на поставки этой стране НАТО американских истребителей. Речь идёт об истребителях F-16.

Источник изображения: topwar.ru

В общей сложности, американцы собираются продать Софии восемь истребителей различных модификаций (F-16C/D), 10 авиационных двигателей к этим самолётам, а также боеприпасы и дополнительное оборудование.

За этого болгары должны выплатить 1,7 млрд долларов.

Как сообщается, на данном этапе представители болгарского министерства обороны ведут переговоры с компанией "Локхид Мартин", которая и будет заниматься реализацией возможного контракта.

В сообщении Госдепа США заявлено, что продажа восьми истребителей F-16 Болгарии "поможет укреплению сотрудничества в формате НАТО и повысит безопасность ключевого партнёра Соединённых Штатов".

При этом в самой Болгарии пока нет однозначно принятого решения по приобретению самолётов F-16. Во-первых, 1,7 млрд долларов – тяжёлая ноша для болгарского бюджета, во-вторых, ранее в Софии звучали слова о готовности модернизировать советскую истребительную технику.

Но если "продажу" одобрил Госдеп, то болгарам теперь будет крайне трудно заявлять о наличии альтернативы для ВВС страны.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Похожие новости
11.12.2018
Болгарское правительство одобрило программы ремонта истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
23.01.2017
Программа закупки Румынией истребителей F-16: состояние и перспективы
09.10.2013
Копия всегда хуже оригинала
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
03.02.2009
F-16 останется бюджетной альтернативой F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 17:14
  • 1
Российских космонавтов могут обеспечить реактивными спасательными ранцами
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019