Продажа F-16 Болгарии одобрена Госдепом США

Госдепартамент США принял решение одобрить сделку с Болгарией на поставки этой стране НАТО американских истребителей. Речь идёт об истребителях F-16.

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В общей сложности, американцы собираются продать Софии восемь истребителей различных модификаций (F-16C/D), 10 авиационных двигателей к этим самолётам, а также боеприпасы и дополнительное оборудование.

За этого болгары должны выплатить 1,7 млрд долларов.

Как сообщается, на данном этапе представители болгарского министерства обороны ведут переговоры с компанией "Локхид Мартин", которая и будет заниматься реализацией возможного контракта.

В сообщении Госдепа США заявлено, что продажа восьми истребителей F-16 Болгарии "поможет укреплению сотрудничества в формате НАТО и повысит безопасность ключевого партнёра Соединённых Штатов".

При этом в самой Болгарии пока нет однозначно принятого решения по приобретению самолётов F-16. Во-первых, 1,7 млрд долларов – тяжёлая ноша для болгарского бюджета, во-вторых, ранее в Софии звучали слова о готовности модернизировать советскую истребительную технику.

Но если "продажу" одобрил Госдеп, то болгарам теперь будет крайне трудно заявлять о наличии альтернативы для ВВС страны.