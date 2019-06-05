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05.06.2019
Военное обозрение

Вертолёты ВКС РФ в Крыму летают с включенным РЭБ из-за провокаций ВСУ

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Российские боевые вертолеты, входящие в состав четвертой армии ВВС и ПВО и дислоцированные на авиабазе под Джанкоем в Крыму, во время плановых вылетов в обязательном порядке включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Источник изображения: topwar.ru

Плановые полеты российских боевых вертолетов, проходящие вблизи границы с Украиной, в обязательном порядке проходят с включенными системами РЭБ "Витебск" по причине непредсказуемости украинских военных. По словам источника агенства, командование четвертой армии ВВС и ПВО допускает самовольное, без приказа "сверху", применение зенитных средств по пролетающим рядом с границей вертолетам. В случае каких-либо провокаций с украинской стороны, включенная система защиты поможет уберечь экипаж вертолета и саму машину от запущенной ракеты.

Он пояснил, что украинские наблюдатели очень внимательно отслеживают все полеты российской авиации, их намерения летчикам вертолетов неизвестны и предугадать их действия невозможно, поэтому радиоэлектронная "страховка" является необходимостью.

Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ

- заявил источник агенства, добавив, что станции "Витебск" хорошо зарекомендовали себя в Сирии при защите вертолетов от различных ракет ПЗРК.

На севере полуострова дислоцируются вертолеты Ми-28Н и Ми-8 четвертой армии ВВС и ПВО. Комплексами РЭБ "Витебск" боевые летающие машины в обязательном порядке начали оснащать в 2016-2017 годах.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-28Н
Ми-8
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