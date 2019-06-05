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05.06.2019
ТАСС

Новейший боевой робот "Паладин" на базе БМП-3 представят на форуме "Армия-2019"

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БМ "Вихрь"
Испытания разработанного АО "НТЦ "Импульс-2" (Севастополь) универсального дистанционно управляемого автономного боевого модуля "Вихрь" с 30-мм автоматической пушкой 2А72 на роботизированной боевой платформе на шасси БМП-3 разработки Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Министерства обороны России и АО "ВНИИ "Сигнал". 2016 год.
Источник изображения: Телеканал "Звезда"

Ранее ВНИИ "Сигнал" представил боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") представит робототехнический комплекс "Паладин" на шасси БМП-3 на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

"Страхование действует в отношении следующих выставочных экспонатов: робототехнический комплекс "Паладин" с необитаемым отделением "Драгун" на базе шасси БМП-3 в составе: мобильный робототехнический комплекс и переносной пульт управления", - сказано в размещенном договоре на комплексное страхование рисков, связанных с участием в выставочных мероприятиях.

Согласно материалам, страховая сумма составляет 80 млн рублей.

В 2015 году ВНИИ "Сигнал" представил боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3. "Удар" был вооружен боевым модулем с 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Корнет". Аналогичный модуль устанавливается на перспективные БМП на платформе "Бумеранг" и "Курганец".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Бумеранг
Корнет
Компании
Высокоточные комплексы
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АРМИ-20XX
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