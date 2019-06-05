Войти
05.06.2019
Военно-промышленный курьер

Тримараны поднимают паруса

623
0
-2
Источник изображения: Макет предлагаемого тримарана в масштабе 1:200 в варианте с выдвижными жесткими парусами

Уникальная конструкция делает судно пригодным и для гражданских, и для военных целей

Хочу предложить принципиально новый тип корабля. 46 лет морского стажа и нынешняя капитанская должность в гражданском флоте позволяют мне трезво взглянуть на предлагаемую конструкцию, тем более что идея стала результатом долгих наблюдений и размышлений.

Тип предлагаемого корабля – тримаран, и главная его особенность заключается в разделении на подводную и надводную части, соединенные несущими штевнями. В результате основная масса, разделенная на три подводных корпуса, находится на глубине 10 метров и более, где влияние волн даже в сильный шторм значительно ослаблено. Волновой же нагрузке подвергаются лишь пилоны-штевни, соединяющие обе части судна и имеющие по сравнению с судами классического типа куда меньшее сопротивление.

Три погруженных корпуса позволяют получить множество преимуществ. Например, разнесение излучателей гидролокатора на значительное расстояние позволит обнаруживать подводные цели на больших удалениях даже в пассивном режиме. Серьезное боковое сопротивление, куда большее, нежели у обычного килевого судна или яхты, позволит оснастить тримаран жесткими выдвижными композитными парусами, позволяющими ему стать бесшумным и экономичным, что выгодно при большом круге решаемых задач. При компьютерном управлении, как показывает мировой опыт, подобные паруса могут быть весьма эффективными. Практическое отсутствие качки делает судно идеальной всепогодной платформой для вертолета. И в случае детальной проработки проекта для использования его под решение конкретных задач число получаемых плюсов будет только возрастать. Тут и увеличение живучести (три корпуса), и большой маневр осадкой, когда высота надводной части может изменяться в широком диапазоне, и повышенная защищенность от торпедного удара среднего подводного корпуса, прикрываемого с обеих сторон двумя другими корпусами.

По моим расчетам, как уже говорилось, высота соединяющих надводную и подводную части судна пилонов должна быть не менее 10 метров, и в этом случае габариты составят 100 на 40 метров по площади и 24 метра в высоту. Если намечается использовать судно в высоких широтах, его габариты должны быть увеличены.


Игорь Новоженов, капитан дальнего плавания (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.04.2013
Десантные войска переходят на управление через компьютеры
10.04.2013
Вооружаться рачительно и с умом
02.10.2012
Оборудование авианосца «Ляонин» является полностью китайской разработки
18.09.2012
В Сеть попали фотографии нового китайского истребителя
27.08.2009
Реализованные возможности
14.07.2008
Танк нового поколения поступит на вооружение после 2010 года - "Рособоронзаказ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.06 17:14
  • 1
Российских космонавтов могут обеспечить реактивными спасательными ранцами
  • 05.06 15:48
  • 3
Зеленский на распутье
  • 05.06 15:45
  • 5
Вернуть Курилы Штатам?
  • 05.06 15:28
  • 5
Феникс (Китай): американские и российские гиперзвуковые аппараты изначально были результатом смелой задумки Цянь Сюэсэня!
  • 05.06 15:18
  • 5
Шойгу анонсировал поступление в российскую армию новых танков Т-90М
  • 05.06 15:05
  • 2
Феникс (Китай): я побывал на корвете "Бойкий" и расскажу вам о настоящем российском флоте
  • 05.06 14:54
  • 2
Стабильности НАТО угрожают Россия и хакеры
  • 05.06 13:13
  • 1
Решение о главном зеркале на крупнейшем в России телескопе примут до конца июня
  • 05.06 12:30
  • 2
Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"
  • 05.06 12:16
  • 7
Спасти бойцов: Т-15, "Курганец", "Бумеранг" вместо "братских могил пехоты"
  • 05.06 11:24
  • 1
Что делает Канада в Японском море
  • 05.06 11:15
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" поставлен на стенд размагничивания
  • 05.06 11:13
  • 1
Прокурорская проверка "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске в апреле выявила 35 нарушений - глава МЧС РФ
  • 05.06 11:13
  • 71
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 05.06 10:56
  • 1
Настоящий Ил-112В не покажут на МАКС-2019