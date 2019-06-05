Тримараны поднимают паруса

Уникальная конструкция делает судно пригодным и для гражданских, и для военных целей

Хочу предложить принципиально новый тип корабля. 46 лет морского стажа и нынешняя капитанская должность в гражданском флоте позволяют мне трезво взглянуть на предлагаемую конструкцию, тем более что идея стала результатом долгих наблюдений и размышлений.

Тип предлагаемого корабля – тримаран, и главная его особенность заключается в разделении на подводную и надводную части, соединенные несущими штевнями. В результате основная масса, разделенная на три подводных корпуса, находится на глубине 10 метров и более, где влияние волн даже в сильный шторм значительно ослаблено. Волновой же нагрузке подвергаются лишь пилоны-штевни, соединяющие обе части судна и имеющие по сравнению с судами классического типа куда меньшее сопротивление.

Три погруженных корпуса позволяют получить множество преимуществ. Например, разнесение излучателей гидролокатора на значительное расстояние позволит обнаруживать подводные цели на больших удалениях даже в пассивном режиме. Серьезное боковое сопротивление, куда большее, нежели у обычного килевого судна или яхты, позволит оснастить тримаран жесткими выдвижными композитными парусами, позволяющими ему стать бесшумным и экономичным, что выгодно при большом круге решаемых задач. При компьютерном управлении, как показывает мировой опыт, подобные паруса могут быть весьма эффективными. Практическое отсутствие качки делает судно идеальной всепогодной платформой для вертолета. И в случае детальной проработки проекта для использования его под решение конкретных задач число получаемых плюсов будет только возрастать. Тут и увеличение живучести (три корпуса), и большой маневр осадкой, когда высота надводной части может изменяться в широком диапазоне, и повышенная защищенность от торпедного удара среднего подводного корпуса, прикрываемого с обеих сторон двумя другими корпусами.

По моим расчетам, как уже говорилось, высота соединяющих надводную и подводную части судна пилонов должна быть не менее 10 метров, и в этом случае габариты составят 100 на 40 метров по площади и 24 метра в высоту. Если намечается использовать судно в высоких широтах, его габариты должны быть увеличены.

Игорь Новоженов, капитан дальнего плавания (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 21 (784) за 4 июня 2019 года