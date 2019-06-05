Бронированный монстр: необычная тяжелая БМП на базе Т-55 с 73-мм пушкой

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Потребность в тяжелых и хорошо защищенных бронесредствах доставки пехоты испытывают военнослужащие не только передовых в военном отношении армий, но и бойцы вооруженных формирований третьего мира. И если первым помогают их военно-промышленные комплексы, то вторым приходится обходиться своими силами.

Например, в Ливии, где бесконечная война длится уже девятый год, самостоятельно созданы тяжелые БМП на базе средних танков Т-55. Основой образца на снимке послужил выпускавшийся на шасси "пятьдесят пятого" мостоукладчик МТУ-55.

Все инженерное оборудование было демонтировано, а на корпус установили бронированный короб, где может уместиться до отделения стрелков.

Для огневой поддержки смонтирована одноместная башня от БМП-1 с 73-мм пушкой и спаренным пулеметом. Конечно, выглядит эта гусеничная машина действительно грубо, не зря в Сети ее уже прозвали монстром, но в тамошних условиях что-то лучшее придумать, пожалуй, невозможно.

Если во многих армиях мира все еще думают, что делать с устаревшей бронетехникой, то в Ливии, нужда, что называется, заставила превратить ее в достаточно сносную тяжелую БМП.