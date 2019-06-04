Пентагон на протяжении 5 лет закупал контрафактный китайский товар под видом американского

На про­шлой неделе пред­ста­ви­те­ли Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции США со­об­щи­ли, что Ми­ни­стер­ство обо­ро­ны США, пра­ви­тель­ствен­ные учре­жде­ния и другие ор­га­ни­за­ции, с января 2013 года по ок­тябрь 2018 года, осу­ществ­ля­ли за­куп­ки товара у одной из фирм, ко­то­рая об­ма­нув пра­ви­тель­ство, ор­га­ни­зо­ва­ла про­цесс под­дел­ки товара, по гос­кон­трак­там, в Китае.

Кон­тра­факт­ное обо­ру­до­ва­ние вклю­ча­ло 200 спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных на­име­но­ва­ний, вклю­чая форму, ко­то­рую нельзя бы было уви­деть в очках ноч­но­го ви­де­ния, в ин­фра­крас­ном спек­тре, ко­то­рая была пред­на­зна­че­на для ис­поль­зо­ва­ния пер­со­на­лом ВВС США, дис­ло­ци­ро­ван­ном в Аф­га­ни­стане. В дей­стви­тель­но­сти из­го­тов­лен­ная форма не об­ла­да­ла такими свой­ства­ми.

За­куп­ки были про­из­ве­де­ны в на­ру­ше­ние по­прав­ки к Berry и Закона О тор­го­вых со­гла­ше­ни­ях, ко­то­рые тре­бу­ют, чтобы товары, про­да­ва­е­мые во­ен­ным и неко­то­рым го­су­дар­ствен­ным по­ку­па­те­лям, про­из­во­ди­лись либо в Со­еди­нен­ных Штатах, либо в от­дель­ных стра­нах. Китай, к таким от­дель­ным стра­нам не от­но­сит­ся.

Рамин Ко­хан­баш, 49 лет, и другие парт­не­ры, управ­ля­ли фирмой по опто­вой про­да­же одежды и других то­ва­ров в Бруклине, г.Нью-Йорк. Он и его со­рат­ни­ки от­пра­ви­ли об­раз­цы под­лин­ной во­ен­ной формы и сна­ря­же­ния США ки­тай­ским про­из­во­ди­те­лям, ко­то­рые затем вос­про­из­ве­ли товар, со­глас­но за­яв­ле­нию озву­чен­но­му 21 мая в окруж­ном суде США.

По словам чи­нов­ни­ков юс­ти­ции, Ко­хан­баш дал ука­за­ния по элек­трон­ной почте о том, какие из­ме­не­ния должны быть вне­се­ны в кон­тра­факт­ные товары или их эти­кет­ки, тем самым осу­ществ­ляя ру­ко­вод­ство про­цес­сом.

По словам офи­ци­аль­ных лиц, об­раз­цы и фо­то­гра­фии яр­лы­ков и эти­ке­ток с под­лин­но­го во­ен­но­го сна­ря­же­ния якобы были вос­про­из­ве­де­ны на под­дель­ном товаре.

Кон­тра­факт­ные товары были из­го­тов­ле­ны в Китае, а затем от­прав­ле­ны Ко­хан­баш в Со­еди­нен­ных Штаты. Затем Ко­хан­баш про­да­вал товар “другим опто­вым тор­гов­цам, ко­то­рые в ко­неч­ном итоге про­да­ва­ли и про­да­ли бы их во­ен­ным и пра­ви­тель­ствен­ным по­ку­па­те­лям, как под­лин­ные, про­из­ве­ден­ные аме­ри­кан­ца­ми товары”, го­во­рит­ся в пресс-релизе Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции.

Так же было уста­нов­ле­но, что товар, ко­то­рый был изъят, имел явные и ложные све­де­ния об уровне без­опас­но­сти про­дук­та.

На­при­мер, эти­кет­ки на под­дель­ных плащах, пред­на­зна­чен­ных для во­ен­но­слу­жа­щих и со­труд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, утвер­жда­ли, что эти пред­ме­ты “ог­не­стой­кие” и что они со­от­вет­ству­ют опре­де­лен­но­му про­мыш­лен­но­му стан­дар­ту для ог­не­стой­кой одежды.

Фак­ти­че­ски под­дель­ные плащи не были по­жа­ро­без­опас­ны. Про­ку­ро­ры утвер­жда­ют, что в неко­то­рых слу­ча­ях Ко­хан­баш вы­да­вал другим опто­ви­кам фаль­си­фи­ци­ро­ван­ные сер­ти­фи­ка­ци­он­ные письма, в ко­то­рых утвер­жда­лось, что аме­ри­кан­ские про­да­ва­е­мые им во­ен­ные товары были под­лин­ны­ми.

Со­труд­ни­ки юс­ти­ции изъяли более 1700 ко­ро­бок под­дель­ной во­ен­ной формы, вклю­чая пончо, пер­чат­ки и фли­со­вые куртки, общая сумма ущерба оце­ни­ва­ет­ся в более чем 20 мил­ло­нов дол­ла­ров.

Ко­хан­баш должен пред­стать перед судом 12 июня для предъ­яв­ле­ния пер­во­на­чаль­но­го об­ви­не­ния.