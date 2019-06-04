Пентагон на протяжении 5 лет закупал контрафактный китайский товар под видом американского
На прошлой неделе представители Министерства юстиции США сообщили, что Министерство обороны США, правительственные учреждения и другие организации, с января 2013 года по октябрь 2018 года, осуществляли закупки товара у одной из фирм, которая обманув правительство, организовала процесс подделки товара, по госконтрактам, в Китае.
Контрафактное оборудование включало 200 специализированных наименований, включая форму, которую нельзя бы было увидеть в очках ночного видения, в инфракрасном спектре, которая была предназначена для использования персоналом ВВС США, дислоцированном в Афганистане. В действительности изготовленная форма не обладала такими свойствами.
Закупки были произведены в нарушение поправки к Berry и Закона О торговых соглашениях, которые требуют, чтобы товары, продаваемые военным и некоторым государственным покупателям, производились либо в Соединенных Штатах, либо в отдельных странах. Китай, к таким отдельным странам не относится.
Рамин Коханбаш, 49 лет, и другие партнеры, управляли фирмой по оптовой продаже одежды и других товаров в Бруклине, г.Нью-Йорк. Он и его соратники отправили образцы подлинной военной формы и снаряжения США китайским производителям, которые затем воспроизвели товар, согласно заявлению озвученному 21 мая в окружном суде США.
По словам чиновников юстиции, Коханбаш дал указания по электронной почте о том, какие изменения должны быть внесены в контрафактные товары или их этикетки, тем самым осуществляя руководство процессом.
По словам официальных лиц, образцы и фотографии ярлыков и этикеток с подлинного военного снаряжения якобы были воспроизведены на поддельном товаре.
Контрафактные товары были изготовлены в Китае, а затем отправлены Коханбаш в Соединенных Штаты. Затем Коханбаш продавал товар “другим оптовым торговцам, которые в конечном итоге продавали и продали бы их военным и правительственным покупателям, как подлинные, произведенные американцами товары”, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
Так же было установлено, что товар, который был изъят, имел явные и ложные сведения об уровне безопасности продукта.
Например, этикетки на поддельных плащах, предназначенных для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, утверждали, что эти предметы “огнестойкие” и что они соответствуют определенному промышленному стандарту для огнестойкой одежды.
Фактически поддельные плащи не были пожаробезопасны. Прокуроры утверждают, что в некоторых случаях Коханбаш выдавал другим оптовикам фальсифицированные сертификационные письма, в которых утверждалось, что американские продаваемые им военные товары были подлинными.
Сотрудники юстиции изъяли более 1700 коробок поддельной военной формы, включая пончо, перчатки и флисовые куртки, общая сумма ущерба оценивается в более чем 20 миллонов долларов.
Коханбаш должен предстать перед судом 12 июня для предъявления первоначального обвинения.
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