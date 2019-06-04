Печат (Сербия): НАТО и (не)критическое мышление

Ценность НАТО так же раздута, как раздута та ложь, которую он распространяет. В любом другом отношении альянс — нравственный карлик, пишет сербская "Печат". Автор призывает остерегаться даров НАТО в виде финансовых вливаний в образовательную систему Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Под видом развития "критического мышления" населению будут лишь промывать мозги. Сербам нужно не НАТО, а поддержка России.

Недавно стало известно, что в ближайшее время Агентство США по международному развитию (АМР США) вложит восемь миллионов долларов в образовательную систему Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, чтобы, как отмечается, "повысить уровень критического мышления". У нас это немедленно расценили как попытку создать еще один механизм для свержения Додика и ослабления Республики Сербской. Все эти страхи небезосновательны, однако ситуация, я уверен, все же более сложна. По крайней мере на первом этапе. Евроатлантические центры власти видят проблему как таковую не в высшем политическом руководстве Республики Сербской, а в той политике, которую оно проводит в отношении НАТО и Москвы. Поэтому они, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы рано или поздно наши люди поверили в их туманные заявления о том, что, например, как однажды сказал один из руководителей НАТО, Россия представляет военную угрозу для Европы. Во многих "просвещенных" и "критически мыслящих" странах, живущих по стандартам НАТО, граждане "проглатывают" все это, несмотря на очевидный факт, что альянс окружает Российскую Федерацию базами и военной инфраструктурой, развязывая новую ядерную гонку, а не наоборот!

Республика Сербская не хочет в НАТО

НАТО - чрезвычайно прагматичная и приспособляемая структура. Ее руководство с удовольствием расправилось бы с таким непокорным и энергичным политиком, как Милорад Додик. Но если это невозможно (а руководители НАТО убедились, что сейчас и в обозримом будущем это невозможно), они готовы терпеть его, не оставляя намерения рано или поздно добиться своего. Западные лидеры разными способами пытались "сломить" Додика хотя бы в вопросе об интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО, в том числе преподнося этот процесс как нечто неизбежное, как нечто, что, несмотря на несогласие большинства граждан Республики Сербской и ее политического руководства, должно продолжаться и даже ускоряться. Однако успеха Запад так не добился.

Додик решительно отразил все "атаки" НАТО, придерживаясь мнения о том, что Босния и Герцеговина готова развивать с Североатлантическим альянсом максимальное сотрудничество по образцу Сербии, то есть так, чтобы сохранять свой нейтралитет. Не более. И поскольку эту непоколебимую позицию сербского народа в Боснии и Герцеговине формулирует и отстаивает ее руководство, эту страну невозможно завести в НАТО даже по-тихому окольным путем. Я уже не говорю о пути прямом. Для этого потребовалось бы согласие всех конституционных элементов государственного сообщества, а сербы как одно из них и их энтитет Республика Сербская как один из сегментов Боснии и Герцеговины на это просто не согласятся. И точка! Нравится это западным самозваным господам или нет.

Косвенный удар по НАТО

Стратеги НАТО явно понимают, что изменить эту ситуацию сейчас они не в состоянии. Додик не шутит, и он не из пугливых. Он до сих пор не сдавался, даже столкнувшись с серьезным шантажом и конституционным саботажем (именно так можно назвать условие, которое ему выставили при формировании нового совета министров Боснии и Герцеговины, о том, что Додик должен согласиться с продолжением интеграции в НАТО; поэтому вот уже почти восемь месяцев после последних выборов страной правит нелегитимный совет министров, сформированный после выборов 2014 года, в котором нет представителей правящей в Республике Сербской коалиции). Так вот если Додик не сдался до сих пор, он не сделает этого и в ближайшие дни, месяцы и годы. Поэтому продолжаются попытки его свергнуть, лишить его авторитета. Для этого будет использоваться любая возможность, и эти утилитарные силы теперь начнут делать акцент кое на чем другом. Таким образом, они работают на будущее, которое, как они надеются, несмотря на геополитические изменения в мире, в нашем регионе все же будут определять они.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, давайте вернемся ненадолго в Сербию. Вспомним, как недавно группа пронатовских неправительственных организаций представила проект "Новой внешнеполитической инициативы" для Сербии. Она сводится к банальному обмену: членство в Евросоюзе в обмен на вступление в НАТО. Но поскольку общественность Сербии негативно настроена к этому агрессивному альянсу и авторы проекта это осознают, они подчеркивают, что "необходимо остановить антинатовскую медиа-кампанию". Иными словами, от власти требуют цензуры, которая помешала бы высказываться о НАТО негативно. При этом подразумевается, что перед пропагандистами НАТО, наоборот, откроют все пути да еще и расстелют перед ними ковровые дорожки.

Навязывание цензуры

Побывав на восточной стороне Дрины, давайте вернемся на сербское пространство к западу от нее. Из хорошо осведомленных кругов в Сараево поступила информация о том, что представители США и других ведущих государств НАТО предложили руководству Республики Сербской, точнее представителям сербов в общегосударственных институтах, такой вариант: никто больше не блокирует формирование исполнительной власти в соответствии с волей избирателей, высказанной в 2018 году (то есть сербы получили бы легитимных представителей в Совете министров), и временно ослабляется давление, направленное на активизацию интеграции в НАТО. Но при этом сербам выставили одно условие. Оно похоже на то, которое пронатовские неправительственные организации предложили Сербии: пропаганду против НАТО нужно ограничить и оказать максимальную поддержку альянсу, чтобы ему удалось покорить души граждан Республики Сербской. Именно этим стремлением также объясняется желание НАТО получить неограниченный доступ к высшему образованию Республики Сербской и влиять на умы учащихся. Для этой цели и выделяются деньги.

НАТО предлагает перемирие, которое позволило бы Республике Сербской и ее сербскому политическому руководству передохнуть от давления, но в обмен североатлантическим лоббистам позволили бы беспрепятственно работать над созданием благоприятного общественного климата для очередного "наступления" НАТО в будущем. Ведь авторы его региональной политики хорошо понимают: ни сербам, ни другим гражданам Боснии и Герцеговины они не предлагают ничего хорошего. И здраво подумав, это нетрудно осознать. Поэтому в планы стратегов НАТО размышления не входят. Они не намерены позволять людям мыслить "некритически", то есть прислушиваться к аргументам, разоблачающим ложь НАТО.

Отрицательный атлантистский баланс

Евроатлатисты "кормят" граждан Боснии и Герцеговины, а также Сербии лживой информацией. Можно выделить два основных лживых тезиса. Во-первых, НАТО якобы укрепит безопасность такого сложного государственного образования, как Босния и Герцеговина, а также других стран, вступающих в него. Во-вторых, НАТО якобы поспособствует быстрому экономическому росту страны-члена. Начнем с безопасности. Вместо того чтобы ее укреплять, НАТО, напротив, создает многочисленные проблемы. Ограничусь последствиями недавнего отказа США от договора РСМД. Это американское решение серьезно нарушило структуру ядерной безопасности Европы. Закономерно, что Россия отвечает на вызовы, с которыми сталкивается, и поэтому крупные города европейских членов НАТО превращаются в цели для российских ракет. Разве это укрепляет безопасность? Правду ли говорят гражданам, например Боснии и Герцеговины, те, кто утверждает, что НАТО укрепит безопасность, если Босния и Герцеговина войдет в альянс и превратится в пешку на ядерной шахматной доске? Это к вопросу о безопасности.

Что касается экономики, то дела обстоят так же. Центр экономической силы сместился с Запада на Восток. Всего 20 лет назад (2000 год) ВВП США и всех нынешних членов НАТО по паритету покупательной способности в три раза превосходил стоимость всех товаров и услуг, произведенных в России, Китае и Индии. Сегодня эти страны вместе превзошли экономический потенциал блока НАТО, и особенно выделяется Китай, который на 30% опережает США. Конечно, западные страны остаются значительно богаче, если учитывать показатели на душу населения, но что касается показателей национальной мощи, то многое уже изменилось. Это подтверждает и то, что в последние годы Китай превратился в более крупного инвестора в Сербии, чем западные страны, и также он заинтересован в инвестициях в Боснию и Герцеговину. Поэтому заявления, которые слышат граждане балканских стран, еще не вошедших в НАТО, о том, что на его "борту" будет лучше, не соответствуют действительности. Ведь страны альянса постепенно проигрывают гонку другим государствам.

Побочный ущерб

Все описанное, что сопряжено с вступлением в НАТО, плохо для всех граждан Боснии и Герцеговины и Сербии, а не только для сербов. Возможен "побочный" ущерб для нашего народа от этого процесса. Вступив в НАТО, мы пошатнули бы позицию Республики Сербской и подорвали бы защиту Косово и Метохии. Возможно, став членом НАТО, мы получили бы возможность попробовать добиться того, что считаем своими жизненно важными национальными интересами. Однако одно дело - иметь возможность что-то сделать, а другое - быть способными сделать то, что нужно. Сербия сама не может спасти Республику Сербскую, как не может защитить сербские позиции на севере Косово и помешать дальнейшему признанию этого сепаратистского региона. Окажись Баня-Лука в НАТО, ей труднее было бы сопротивляться централизации Боснии и Герцеговины. О легитимном праве дезинтеграции Боснии и Герцеговины уже не шло бы и речи.

Мост, разрушенный во время бомбардировок НАТО в Крушеваце, Югославия Источник изображения: © AP Photo, Darko Vojinovic

Давайте будем реалистами и признаем, что если мы, сербы, хотим на самом деле чего-то достичь, нам необходима поддержка России. Заняв жесткую позицию, пусть и в своих интересах (это в международных отношениях, пожалуй, нормально), Москва препятствует вступлению Приштины в ООН и мешает западным лоббистам добиваться дальнейшего признания нашего сепаратистского региона. Кроме того, Россия делает невозможной реализацию плана "Буря 2", то есть захват и этническую зачистку севера Косово Приштиной. Что касается Боснии и Герцеговины, то тут Россия играет огромную роль в рамках Совета по установлению мира и через другие организации, ограничивая произвол Аппарата Верховного представителя и предотвращая новые удары по Республике Сербской. Разве можно ожидать эту и любую другую поддержку от России, если руководство Сербии и Республики Сербской согласится вступить в НАТО? Тогда Россия больше не будет заинтересована в помощи нам.

Дары НАТО

Я уверен, что в Белграде и Баня-Лука это хорошо понимают, как и все остальные негативные последствия вступления в Североатлантический союз. Плохо, если это не так. Возможно, членство в НАТО принесло бы нам какие-то плюсы, но минусов все равно было бы намного больше. Это нетрудно доказать и показать. Поэтому евроатлантистские пропагандисты отчаянно стремятся заставить молчать противников альянса. Как кто-то сказал, "когда говорят интересы, правды не слышно". В соответствии с этим сегодня альянсу крайне важно реализовать свои интересы и желания, с ними связанные, в максимальной мере, а всех несогласных - заглушить. Но я уверен, что ничего из этого не получится.

Если бы нынешние сербские власти по обе стороны Дрины допустили подобное, легкомысленно полагая, что тем самым выигрывают время, они пошли бы против наших национальных интересов, а также против себя лично (в рамках партий). НАТО - ахиллесова пята западных центров власти. Через него проще всего бороться и с другими их негативными намерениями. Точнее наоборот: если бы Сербия и Босния и Герцеговина отказались от вступления в этот пресловутый военный пакт, то им стало бы легче и в других сферах. Правда, рано или поздно это ударило бы, как бумеранг, по ведущим сербским политикам. Западу не нужны Додик и Вучич, даже если бы они были более сговорчивыми. Ему нужны истинные "сербоненавистники" типа Мило Джукановича. На меньшее Запад не согласен, поэтому рано или поздно он неминуемо устранит с вершины власти тех, кто по сути своей его не устраивает и с кем он сейчас пытается заключить сделку.

Для НАТО - в конце я хочу это еще раз подчеркнуть - критическое мышление - это не рациональный и логичный ход мыслей. Наоборот. Такого стратеги западного альянса не любят и только прикрываются им для промывания мозгов и сокрушительной пропаганды. За этой и ей подобной розовыми ширмами проворачиваются разные грязные дела. Они говорят о свободе и оккупируют государства, поддерживают демократию и совершают агрессию, предлагают экономическое процветание и навязывают эксплуатацию. Мы должны все это осознавать сегодня, когда НАТО через разные фонды и другими способами пытается начать пропагандистскую кампанию в Сербии и Республике Сербской. При этом западные силы действуют напрямую и опосредованно, например вкладывая большие средства в образовательную систему Республики Сербской для мнимого развития "критического мышления"! Давайте же остерегаться даров НАТО, пусть даже на первый взгляд они выглядят заманчиво!

Драгомир Анджелкович (Драгомир Анђелковић)