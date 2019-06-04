Песков переадресовал вопрос о российских специалистах в Венесуэле отвечающим за обслуживание техники организациям

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Информация об отъезде из Венесуэлы группы российских специалистов - это не вопрос Кремля, а тех организаций, которые отвечают за обслуживание поставленной туда специальной техники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов в связи с сообщениями о том, что большая группа российских специалистов покинула Венесуэлу, и кто они - военные или гражданские, Песков ответил: "Это не к Кремлю вопрос. Это к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, которое ранее поставлялось в Венесуэлу".

Пресс-секретарь главы государства отметил при этом, что данная информация "уже получила свое опровержение с российской стороны".

На уточняющий вопрос, нет ли каких-то указаний со стороны руководства РФ и Венесуэлы сохранить на том же уровне представительство российских специалистов, Песков ответил: "Еще раз повторяю - это не наш вопрос".

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.

Между тем в пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" сообщили, что "состав представительства остается неизменным много лет". "Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - отметил собеседник агентства.