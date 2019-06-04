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04.06.2019
ЦАМТО

На МВТФ "Армия-2019" ВДВ представят новейшие модули разведки и управления

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БТР-МДМ "Ракушка"
Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 3 июня. В ходе проведения МВТФ "Армия-2019" на площадке ВДВ будут представлены образцы модулей разведки и управления "МРУ-Д" и планирования "МП-Д" для зенитных подразделений, которые активно поступают в войска.

Данная техника размещена на базе БТР-МДМ "Ракушка" и способна взять на себя задачи в области управления зенитным огнем на разных уровнях и, тем самым, повысить потенциал ПВО ВДВ. В частности, обеспечивается сокращение цикла стрельбы: от постановки задачи до огневого воздействия на цель теперь уходит не более 2 сек.

Новейшие машины управления для Воздушно-десантных войск входят в состав единой подсистемы "Барнаул-Т". Главная задача этого изделия состоит в сборе и обработке данных в целях управления подразделениями противовоздушной обороны. Обеспечена также возможность работы с различными подразделениями, вплоть до бригадного уровня.

"Барнаул-Т" включает в себя два основных компонента: модуль разведки и управления (МРУ), а также модуль планирования (МП), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
БТР-МДМ Ракушка-М
МРУ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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