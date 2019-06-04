CNN (США): Путин решает выйти из договора о контроле над вооружениями, а США обвиняют Россию в проведении ядерных испытаний

Основы режима контроля над вооружениями, позволявшего сдерживать российско-американскую гонку вооружений, испытали на себе очередной удар, пишет американский журналист. Виноват при этом оказывается президент России, поскольку в США подозревают, что Россия может разрабатывать новое ядерное оружие. Правда, эта информация остается неподтвржденной, но Вашингтон продолжает обвинять.

Вашингтон - Основы режима контроля над вооружениями, позволявшего сдерживать российско-американскую гонку вооружений, испытали на себе очередной удар на этой неделе, поскольку президент России Владимир Путин предпринял формальные шаги для выхода из знакового договора о контроле над ядерными ракетами, а США обвинили Москву в нарушении другого договора, запрещающего ядерные испытания.

В четверг, 30 мая, Путин внес в Государственную Думу законопроект о выходе России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В феврале администрация Трампа заявила о том, что США выйдут из этого договора, потому что Россия нарушает его с 2014 года - Москва это отрицает.

В среду, 29 мая, глава военной разведки США заявил, что, по мнению администрации Трампа, Москва нарушает условия договора, запрещающего любые ядерные испытания. Между тем эксперты по вопросам контроля над вооружениями ставят под сомнение обоснованность этого заявления, а международная организация, которая следит за выполнением условий этого договора, не смогла его подтвердить.

Генерал-лейтенант Роберт Эшли (Robert Ashley), директор Агентства военной разведки США, сообщил собравшимся в Институте Хадсона, что, по мнению США, Москва нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, исключающий любые испытания, в ходе которых может возникнуть самоподдерживающаяся цепная реакция, способная привести к ядерному взрыву.

Доказательств нет

Эшли заявил, что эти испытания помогают Москве разрабатывать новое ядерное оружие.

"Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом "нулевой отдачи", - заявил Эшли. - Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал".

Эшли не представил никаких данных, которые могли бы послужить основанием для такого заявления, а, когда ему задали конкретный вопрос, он не стал говорить, что Россия проводит эти испытания, сказав лишь, что Москва может их проводить.

"Мы считаем, что у них есть все необходимое для того, чтобы выходить за рамки стандарта "нулевой отдачи", и те установки, которые есть в их распоряжении, обладают способностью работать за рамками стандарта "нулевой отдачи"", - сказал Эшли.

Это заявление Эшли удивило экспертов в области контроля над вооружениями, которые отметили, что генерал ничем не смог подтвердить свои слова о нарушении Россией договора 1996 года и что разработка нового ядерного оружия обязательно потребовала бы проведения настолько масштабных испытаний, которые Москва просто не сумела бы скрыть.

Эти эксперты усомнились в намерениях администрации США, указав на всем известную неприязнь, которую советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) питает в отношении соглашений о контроле над вооружениями, и на неприязнь администрации Трампа к любым международным соглашениям.

Кроме того, эксперты указали на доклад, подготовленный в США всего месяц назад и посвященный вопросам контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и соглашениям по разоружению, где не было ни слова ни о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ни о том, что Россия его каким-то образом нарушает.

"Это обвинение абсолютно ничем не подкреплено", - сказала Александра Белл (Alexandra Bell), старший директор по политике Центра по контролю над вооружениями и нераспространению оружия. Она указала на то, что Эшли не представил никаких деталей. "Он не упомянул ни о времени, ни о каких-то конкретных инцидентах, не представил никаких данных о том, что мы консультировались с нашими союзниками".

По словам Белл, "слово "испытания" вообще не фигурировало в докладе" о контроле над вооружениями, опубликованном в апреле. В этом году этот доклад оказался необычно коротким, если сравнивать его с докладами прошлых лет, и его составителей раскритиковали за их подход к Ирану.

Комментируя обвинения Эшли в адрес России, Белл сказала, что, "если мы готовы говорить об этом публично, почему тогда эта информация не нашла отражения в докладе о выполнении условий соглашений"?

Ничего необычного

Дэрил Кимболл (Daryl Kimball), исполнительный директор исследовательской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), отметил, что "Эшли и администрация, по всей видимости, пытаются передергивать факты, хотя у них нет доказательств, которые подтверждали бы их слова. Никого не удивляет то, что у России, США и Китая есть потенциал для проведения ядерных испытаний. Но вопрос заключается в том, действительно ли Россия это делает".

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - это независимый орган, который отслеживает нарушения посредством более 300 мониторинговых станций по всему миру. Ее представители сообщили, что они не зафиксировали никакой необычной активности.

"Международная мониторинговая система Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний работает в обычном режиме, и пока она не зафиксировала ничего необычного, - сообщили представители этой организации в своем заявлении. - Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний полностью уверена в способности своей мониторинговой системы фиксировать испытательные ядерные взрывы в соответствии с условиями этого договора". В заявлении также сказано, что "верификационный режим уже действует и что он эффективен".

Российское посольство не отреагировало на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

По словам Стивена Янга (Stephen Young) из Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists), "заявление о том, что Россия предпринимает шаги, нарушающие требования этого договора, не стоит сразу же сбрасывать со счетов". Однако, как отметил Янг, его беспокоит, что "обвинения в нарушениях со стороны России могут стать первым шагом к выходу США из этого договора".

Модернизация ядерного потенциала

Как и другие эксперты в области контроля над вооружениями, Янг указал на Болтона. "Этой администрации, в частности Джону Болтону, не нравятся никакие соглашения, поэтому есть подозрение, что такое неожиданное заявление о действиях России является всего лишь предлогом для выхода США из этого договора".

Эшли выступил со своим заявлением в тот момент, когда соглашения России и США о контроле над вооружениями оказались под угрозой, поскольку теперь обе стороны сконцентрировались на модернизации своих арсеналов.

В феврале США объявили о том, что они выходят из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - договора, который служил основой европейской безопасности после окончания холодной войны и который запрещает ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Тот законопроект, который Путин вынес на рассмотрение Госдумы в четверг, 30 мая, начнет действовать сразу после того, как его одобрит верхняя палата российского парламента, а его текст будет публикован в государственной газете.

Вашингтон также дал понять, что он хочет пересмотреть условия знакового нового договора о СНВ, обуславливающего сокращение стратегических ядерных арсеналов, срок действия которого истекает в 2021 году. Вашингтон хочет, чтобы Китай тоже подписал этот договор, что, по мнению экспертов, крайне маловероятно.

Между тем США - это одна из восьми стран, которым необходимо ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде чем он вступит в силу. Кроме США его должны ратифицировать Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, Северная Корея и Пакистан. Россия и подписала, и ратифицировала этот договор. Ратификация позволит Вашингтону требовать проведения проверок с коротким сроком уведомления, чтобы убедиться, соблюдает Россия условия договора или нет.

"Испытания, которые они не смогли бы скрыть"

В своем заявлении Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отметила, что "условия этого договора можно будет в полной мере выполнять после его вступления в силу, когда запрет станет обязательным для всех сторон договора. Это также касается главной процедуры проверки исполнения договора, а именно условий для проведения инспекций на местах, которые можно будет осуществлять в кратчайшие сроки по требованию любой и сторон".

Когда представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса (Morgan Ortagus) спросили о заявлении Эшли, он ответил, что это агентство, "несомненно, обеспокоено тем, что Россия продолжает игнорировать свои международные обязательства в области контроля над вооружениями".

Ортагус сослался на Агентство военной разведки и добавил, что Госдепартамент неоднократно отмечал, что Россия "регулярно пренебрегает своими международными обязательствами в сфере безопасности и контроля над вооружениями".

Между тем Янг из Союза обеспокоенных ученых отметил, что, "если бы Россия стремилась разработать какие-то новые ядерные средства, это потребовало бы проведения испытаний, которые она не смогла бы скрыть. А испытания незначительных масштабов не позволят России добиться существенных изменений в суммарном балансе ядерных средств устрашения или каким-то образом негативно повлиять на безопасность США".

Белл согласилась с ним, сказав, что, "даже если Россия будет предпринимать какие-либо шаги в этих рамках, это ничего не даст ей в военном смысле".

Николь Гауэт (Nicole Gaouette)