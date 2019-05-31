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31.05.2019
ТАСС

Роскосмос намерен изучить запрет Пентагона на услуги РФ при запусках

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © REUTERS/Jason Reed

Советник генерального директора госкорпорации Михаил Ремизов отметил, что в интересах американского военного космоса Россия в кооперацию с США не вовлечена

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Запрет Минобороны США на использование услуг России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года еще предстоит изучить. Об этом ТАСС в четверг сообщил Михаил Ремизов, советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Этот вопрос еще предстоит изучить. В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными", - отметил собеседник агентства.

Но и в этом случае, по его словам, "потери будут сугубо гипотетические, так как на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика".

В четверг стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
США
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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