На телескопе James Webb завершена проверка аппаратуры на термоустойчивость

Сборка телескопа James Webb. Торжественность момента омрачается тем, что вскоре на полу найдут выпавшие из него шайбы и гайки.

Элементы его конструкции в специальной вакуумной камере подвергались воздействию температуры от минус 184 до плюс 104 градусов Цельсия

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Проверка работы агрегатного отсека космического телескопа James Webb в различных температурных режимах завершена в испытательном центре корпорации Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния). Как сообщила в четверг пресс-служба корпорации, элементы конструкции телескопа в специальной вакуумной камере подвергались воздействию температуры от минус 184 градусов Цельсия до плюс 104 градусов Цельсия. Во время испытаний для охлаждения использовался жидкий азот, а для нагрева - термобатареи.

"Крупнейший в мире орбитальный телескоп должен функционировать при экстремальных температурах, - заявил вице-президент корпорации Скотт Уиллоуби. - Успешное завершение испытаний станет гарантией того, что аппаратура сможет функционировать в условиях космоса". Ранее аппаратура прошла испытания на вибростенде. Позднее в нынешнем году к агрегатному отсеку будет подстыкован астрономический и научный модули.

Орбитальный телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить ориентировочно в 2021 году космическую обсерваторию Hubble. Его предполагается вывести далеко за Луну в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от Земли.

На James Webb будет установлено зеркало диаметром 6,5 м, составленное из 18 секций. Каждая из них имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их изготовления был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Новый телескоп предназначен для изучения древнейших во Вселенной звезд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва, а также поиска потенциально пригодных для жизни планет.