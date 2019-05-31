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31.05.2019
Военно-промышленный курьер

В июне состоятся российско-японские морские учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия и Япония проведут совместные морские учения на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу по итогам переговоров между министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2".

"Договорились укреплять связи в военно-морской области. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море. Очередное российско-японское учение "SAREX" пройдет в июне в акватории залива Петра Великого", - пояснил Шойгу в беседе с журналистами.

Он придал важное значение запланированному на октябрь-ноябрь визиту в Японию главнокомандующего ВМФ России. Министр сообщил, что стороны условились поддерживать активный делегационный обмен специалистами военно-образовательных и научных учреждений, а всего планируют провести в 2019 году более 30 совместных мероприятий по военной линии.

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Страны
Россия
Япония
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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