В июне состоятся российско-японские морские учения

Россия и Япония проведут совместные морские учения на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу по итогам переговоров между министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2".

"Договорились укреплять связи в военно-морской области. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море. Очередное российско-японское учение "SAREX" пройдет в июне в акватории залива Петра Великого", - пояснил Шойгу в беседе с журналистами.

Он придал важное значение запланированному на октябрь-ноябрь визиту в Японию главнокомандующего ВМФ России. Министр сообщил, что стороны условились поддерживать активный делегационный обмен специалистами военно-образовательных и научных учреждений, а всего планируют провести в 2019 году более 30 совместных мероприятий по военной линии.