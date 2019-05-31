Войти
31.05.2019
ТАСС

Ракетные комплексы "Тополь" и "Ярс" задействованы в учениях в четырех регионах России

856
0
+1
PC-24 «Ярс»
PC-24 «Ярс».
Источник изображения: Минобороны РФ

В маневрах принимают участие ракетчики Бологовского, Йошкар-Олинского, Тагильского и Барнаульского соединений РВСН

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ракетные соединения, вооруженные подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", проводят учения в четырех регионах России.

Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны РФ.

"В рамках тактических занятий пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" Бологовского, Йошкар-Олинского, Тагильского и Барнаульского ракетных соединений РВСН совершают интенсивные маневренные действия в четырех регионах России (Тверская и Свердловская области, Республика Марий Эл и Алтайский край)", - говорится в сообщении.

Ракетчики проводят учения по свертыванию ракетных комплексов, совершению марша, организации маскировки и боевого охранения комплексов. Кроме того, планируется отработка задач по отражению нападения наземного и воздушного противника.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.07.2016
РВСН учатся выживать в любых условиях
17.06.2016
В РВСН стартовал конкурс среди расчетов подвижных грунтовых ракетных комплексов
12.01.2016
Поищут цели
24.03.2015
Гиперсмерть на подходе
25.05.2012
Назло ЕвроПРО
12.08.2010
Перевооружение – под контролем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы