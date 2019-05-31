Отказ США от услуг РФ по запуску спутников не ударит по отрасли - Роскосмос

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Отказ США от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли, заявил "Интерфаксу" в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"На самом деле это им (Соединенным Штатам, - "ИФ") больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется", - сказал Крикалев.

Ранее в четверг Пентагон внес Россию в список государств, чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.

В 2018 году Россия вывела на орбиту несколько спутников Lemur-2, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. В 2017 году российская ракета-носитель "Протон-М" вывела в космос американский спутник связи Echostar-21.