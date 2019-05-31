Hyundai Rotem возобновила производство ОБТ K-2 "Блэк Пантер" для СВ Республики Корея

ЦАМТО, 30 мая. Южнокорейская компания Hyundai Rotem 27 мая объявила о состоявшейся на ее предприятии в Чангвоне церемонии, посвященной возобновлению серийного производства ОБТ K-2 "Блэк Пантер" для СВ Республики Корея.

В ходе мероприятия Hyundai Rotem передала Агентству программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) первые два танка K-2 "Блэк Пантер". Как планируется, производство танков второй серийной партии будет полностью завершено к 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, реализация проекта разработки национального танка K-2 началась в 2006 году с целью замены устаревших танков K-1 и M-48. ОБТ K-2 создан Агентством оборонных разработок совместно с 20-ю южнокорейскими фирмами, возглавляемыми компанией Rotem. Первоначально Агентство DAPA планировало произвести до 600 танков K-2, начиная с 2011 года, однако сроки начала программы неоднократно переносились из-за технических проблем с разработкой портативного национального "пауэрпака", включающего двигатель и трансмиссию. Правительство Республики Корея затратило на разработку K-2 более 2 трлн. вон (около 1,84 млрд. долл.). В 2011 году Агентство решило сократить заказ на поставку до 297 ед. Поставка первых 100 серийных ОБТ по контракту 2011 года, оснащенных дизельным двигателем MTU 883 V12 мощностью 1500 л.с. и автоматической трансмиссией Renk с пятью передними и тремя задними передачами, начались в июне 2014 года.

В декабре 2014 года DAPA заключило с Hyundai Rotem контракт стоимостью 901,5 млрд. вон (820,29 млн. долл.) на поставку 106 танков с национальным двигателем и трансмиссией к 2017 году. Тем не менее, в представленном комитету по обороне Национальной ассамблеи Южной Кореи в октябре 2017 года отчете DAPA было указано, что из-за низкой надежности и долговечности национальной автоматической трансмиссии поставки 100 дополнительных К-2 отложены до 2020 года.

В итоге в феврале 2018 года Министерство национальной обороны Республики Корея приняло решение оборудовать следующую партию танков К-2 национальным двигателем и немецкой трансмиссией.

Предполагается, что вторая партия ОБТ K-2 будет оснащена новым двигателем DV27K, разработанным компанией Doosan Infracore, и автоматической трансмиссией Renk. Дизельный двигатель мощностью 1500 л.с. позволит новой версии K-2 развивать максимальную скорость 70 км/ч, запас хода составит 450 км.

Пробег оборудованных таким образом двух опытных образцов ОБТ К-2 в общей сложности составил 3200 км. Испытания проходили в различных условиях, в том числе в холодное время года, и были признаны успешными. Предполагается, что после завершения производства второй партии для ВС Республик Корея будет заказана третья партия ОБТ К-2.