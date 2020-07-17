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Военное обозрение

Ранние испытания не прошла: на танке К2 «Чёрная пантера» планируют поменять трансмиссию

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея планирует в текущем году завершить работы над трансмиссией основного боевого танка К2 «Черная пантера». Более ранние испытания система не прошла, потому и потребовалась ее доработка.

Как известно, современный боевой танк К2 «Черная пантера» был принят на вооружение южнокорейской армией в 2014 году. Его разработали специалисты Агентства по оборонным разработкам (Agency for Defense Development, ADD) и компании Rotem (подразделение Hyundai Motors) с целью замены американского танка М48, стоящего на вооружении сухопутных войск ВС Республики Корея. Надо сказать, что корейцы поработали над боевой машиной на славу, но «Черная пантера» оказалась самым дорогим основным боевым танком в мире.

На К2 была установлена моторно-трансмиссионная установка EuroPowerPack с немецким дизельным двигателем MTU MB-883 Ka-500 (мощность двигателя – 1500 л.с.), производства компании MTU Friedrichshafen, и автоматической пятиступенчатой трансмиссией фирмы Renk, также из ФРГ. Кроме того, танк оборудован газотурбинной установкой мощностью в 100 л.с.

Затем Агентство программ оборонных закупок министерства обороны Республики Корея (DAPA) задумалось о необходимости замены иностранного двигателя на южнокорейский, который планировалось разработать ко второму раунду серийного производства боевой машины. Однако, как оказалось, южнокорейская трансмиссия S&T Dynamics EST15K не соответствовала стандартам, поэтому остановились на такой схеме: отечественный двигатель, разработанный компанией Doosan Infracore, + немецкая трансмиссия компании Renk. Такая корейско-немецкая пара показала на испытаниях довольно неплохие результаты.

Источник изображения: topwar.ru

Что же касается трансмиссии, то южнокорейские специалисты продолжили над ней работу, в связи с чем запуск двигателя с отечественной трансмиссией был отложен на три года – с 2017 до 2020 года. В течение 2020 года южнокорейское агентство по закупкам вооружений планирует провести тестирование отечественной трансмиссии и определить, стоит ли запускать с ним серийное производство, или же продолжить доработки.

Если тестирование окажется успешным, то очередная партия танков К2 «Чёрная пантера» поступит в производство уже с полностью отечественными двигателем и трансмиссией. Это будет большим успехом южнокорейской военной промышленности. Ведь до недавнего времени Южная Корея даже не участвовала в международных выставках вооружений со своими танками, поскольку танки производились по американской лицензии. Боевые машины полностью отечественного производства открывают перед южнокорейской военной промышленностью новые возможности.

Вслед за налаживанием серийного производства с отечественными двигателями может упасть стоимость танка, что позволит не только поставить большое количество «Черных пантер» в сухопутные войска Южной Кореи, но и организовать экспортную линейку для поставки танков в другие государства. Ведь сейчас экспорт К2 «Чёрная пантера» сдерживается, в первую очередь, его крайне высокой для основного боевого танка стоимостью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Южная Корея
Продукция
K2
Компании
ADD
DAPA
Hyundai
Renk
Проекты
2020-й год
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