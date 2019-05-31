Заявлено о выделении 2 млрд долларов на развитие искусственного интеллекта в РФ

В рубрике "Поговорим о науке" рассматриваем вопрос создания искусственного интеллекта в России. Поводом для обсуждения становится статья в газете "Ведомости", где говорится о том, что иностранные инвесторы направили Российскому фонду прямых инвестиций около 2 млрд долларов для вложения этих огромных средств в российские компании.

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Речь идёт о компаниях, которые ведут научную и прикладную деятельность по программам изучения искусственного интеллекта и границ его применения.

Точных данных о том, кто именно направил в РФПИ денежные средства, пока нет. Заявлено, что это партнёры из "корпораций Азии и Ближнего Востока". Также упоминается некий соинвестор из Объединённых Арабских Эмиратов.

Сообщается о том, что для финансирования на средства иностранных инвесторов отобраны 20 российских компаний, изучающих проблематику ИИ. Обращает на себя внимание тот факт, что сегодня запланировано обсуждение вопроса инвестиций на заседании, где будет присутствовать президент Владимир Путин и где одним из основных докладчиков выступит председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее (в феврале текущего года) тот же Греф признал потерю Сбербанком нескольких миллиардов рублей "в связи с ошибками искусственного интеллекта".

Из тогдашнего заявления Грефа:

В нашей практике мы теряли большие деньги. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей.

Получается, что сами потеряли миллиарды из-за допущенных ошибок, а теперь приходится привлекать иностранные миллиарды, чтобы ИИ развивать.

На самом деле, сфера применения искусственного интеллекта практически безгранична. Он поэтапно внедряется в системы транспортной логистики, отслеживает проблемы, связанные с экологией, позволяет систематизировать информацию о работе предприятия. Его используют и в военно-техническом направлении, включая такое как анализ целей, выбор оптимального способа их поражения и т.п.