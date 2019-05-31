Войти
31.05.2019
Военное обозрение

Заявлено о выделении 2 млрд долларов на развитие искусственного интеллекта в РФ

814
0
+2

В рубрике "Поговорим о науке" рассматриваем вопрос создания искусственного интеллекта в России. Поводом для обсуждения становится статья в газете "Ведомости", где говорится о том, что иностранные инвесторы направили Российскому фонду прямых инвестиций около 2 млрд долларов для вложения этих огромных средств в российские компании.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Речь идёт о компаниях, которые ведут научную и прикладную деятельность по программам изучения искусственного интеллекта и границ его применения.

Точных данных о том, кто именно направил в РФПИ денежные средства, пока нет. Заявлено, что это партнёры из "корпораций Азии и Ближнего Востока". Также упоминается некий соинвестор из Объединённых Арабских Эмиратов.

Сообщается о том, что для финансирования на средства иностранных инвесторов отобраны 20 российских компаний, изучающих проблематику ИИ. Обращает на себя внимание тот факт, что сегодня запланировано обсуждение вопроса инвестиций на заседании, где будет присутствовать президент Владимир Путин и где одним из основных докладчиков выступит председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее (в феврале текущего года) тот же Греф признал потерю Сбербанком нескольких миллиардов рублей "в связи с ошибками искусственного интеллекта".

Из тогдашнего заявления Грефа:

В нашей практике мы теряли большие деньги. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей.

Получается, что сами потеряли миллиарды из-за допущенных ошибок, а теперь приходится привлекать иностранные миллиарды, чтобы ИИ развивать.

На самом деле, сфера применения искусственного интеллекта практически безгранична. Он поэтапно внедряется в системы транспортной логистики, отслеживает проблемы, связанные с экологией, позволяет систематизировать информацию о работе предприятия. Его используют и в военно-техническом направлении, включая такое как анализ целей, выбор оптимального способа их поражения и т.п.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Персоны
Греф Герман
Путин Владимир
Проекты
AI
Похожие новости
10.07.2018
Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта
19.09.2017
Сбербанк как зеркало «цифровой экономики»
17.02.2014
Египет купит у России оружие на $3 млрд
07.12.2011
Триллион на государственный оборонный заказ
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 05:16
  • 30
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 01.06 04:16
  • 2
В России похвалили морские двигатели с Украины
  • 01.06 02:34
  • 37
Путин назвал главное российское оружие 21-го века
  • 01.06 01:44
  • 18
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 01.06 00:24
  • 1
В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР
  • 01.06 00:12
  • 68
Yatagan: ракетой из подствольника
  • 01.06 00:02
  • 22
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 31.05 23:18
  • 147
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.05 23:03
  • 45
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 31.05 22:47
  • 8
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 31.05 21:27
  • 2
Как шорты Тимати помогают Российской армии
  • 31.05 21:11
  • 67
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 31.05 20:32
  • 6
Атомные субмарины ВМС США успешно осваивают Северный морской путь
  • 31.05 20:10
  • 1
Как открыть ООО самостоятельно? Что нужно чтобы открыть ООО? Регистрация ООО 2019
  • 31.05 19:00
  • 13
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы